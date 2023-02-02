台灣食品界國寶、食品工業研究所前所長劉廷英上月27日辭世 享壽85歲

為台灣食品衛生把關，有台灣食品界國寶之稱的食品工業研究所前所長劉廷英，傳出因肺部病情加劇，已於大年初六（上月27日）辭世，享壽85歲；食品工業研究所今證實此事，消息傳出令食品界人士倍感沉痛，同時也緬懷其對食品界的重要貢獻，家屬預計在本月11日舉行告別式。

劉廷英1938年出生，是苗栗縣三灣鄉人，留美獲加州大學戴維斯分校博士學位後，再到柏克萊做生化博士後研究；1972年返台，選離鄉最近的新竹食品研究所，從研究員做起。

劉廷英曾在受訪時指出，他當兵退伍後申請到加大戴維斯分校獎學金，每月190美元，他省吃儉用，每月還寄100美元回家，連老家翻修，都靠其獎學金， 1971年台灣退出聯合國，隔年他返國在食研所擔任研究員，8年後當上副所長。

1979年台灣發生多氯聯苯中毒事件，衛生署警覺食品衛生管理的重要性，1981年成立食品衛生處，延攬劉廷英擔任處長；9年處長任內他為國內食品把關，也建立多項開創性政策。當時外食人口大增，A型肝炎感染率偏高，劉提出免洗餐具政策，大幅降低肝炎感染，此外，劉也破獲國內第一個肉毒桿菌中毒汙染源，發現西施舌養殖場的渦邊毛藻有毒。

劉廷英1991年回到食研所擔任所長後，開始積極研究無菌加工包裝，開發無菌加工食品，並協助食品業開創多項創新生產線，為食品業帶來龐大商機。劉也積極推動食品產業建立品質管理系統，包括CAS、GMP、HACCP（食品安全管制），提升國內食品產業品質與優質形象。

劉廷英在食研所18年，也幫業者開發素肉生產設備與技術，使國內素肉由進口轉而拓展出口，成為全球高價素肉技術領先國。直到2009年5月，劉廷英從食品工業研究所長退休，當時，時任食研所常務監察人顏國欽監交時，稱「劉廷英是台灣食品界的國寶」，同年經濟部也頒予「經濟專業獎章」，肯定劉40年來為台灣食品安全、衛生把關，以及領導食品科技研發的卓越貢獻。