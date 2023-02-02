寶雅新店型「POYA Beauty」二個月開七間 搶攻脫罩商機

寶雅（5904）去年底推出全新店型「POYA Beauty」，為搶攻疫後美麗商機，展店速度踩油門。寶雅表示，繼去年底開了三家「POYA Beauty」，今年1月再開四家，累計已有七間「POYA Beauty」門市，目前還有一家在籌備中，新店型包括新開店，也有舊店改裝，看好口罩禁令逐步放寬後的疫後美妝商機。

寶雅去年底推出新店型「POYA Beauty」，店中五成為美妝產品，高於一般店型的三成，除了看好疫後保養、彩妝等美麗商機，亦可望藉由不同店型避免據點過於密集的問題。寶雅旗下兩大通路包括寶雅和寶家，其中寶雅去年家數已突破300家來到313家，公司目標今年家數將來到350家，寶家去年底40家，今年可望再開15家店。

寶雅過去曾試算，台灣寶雅的胃納量為400家，但近年寶雅看中大型商場集客效果，開始進駐商場展店，內部也將市場胃納量上調到440店。而在疫情爆發後，社區型商圈崛起，再增加寶雅的展店空間，寶雅重新計算整體潛在市場，除了有40家mall店的開發空間，還有60家小型店家在未開發的郊區，整體市場胃納量將來到500家店。

不含寶家，寶雅今年展店數可望來到30家，據悉，未來商場店將以「POYA Beauty」為主，街邊店則視情況而定。在持續解封的效益下，法人估，寶雅今年同店成長將來到中個位數增加，尤其疫情後社交活動增加且口罩禁令可望再放寬，加上寶雅以新店型積極搶攻疫後美妝商機，將有助今年營運成長15-20%。