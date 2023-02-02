快訊

蘇賴開刀都選北榮 並非政要不愛台大 醫界點出關鍵

桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

評／注音符號一直改是新課綱亂搞？第一線教師揭背後真相

寶雅新店型「POYA Beauty」二個月開七間 搶攻脫罩商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寶雅（5904）去年底推出全新店型「POYA Beauty」，為搶攻疫後美麗商機，展店速度踩油門。寶雅表示，繼去年底開了三家「POYA Beauty」，今年1月再開四家，累計已有七間「POYA Beauty」門市，目前還有一家在籌備中，新店型包括新開店，也有舊店改裝，看好口罩禁令逐步放寬後的疫後美妝商機。

寶雅去年底推出新店型「POYA Beauty」，店中五成為美妝產品，高於一般店型的三成，除了看好疫後保養、彩妝等美麗商機，亦可望藉由不同店型避免據點過於密集的問題。寶雅旗下兩大通路包括寶雅和寶家，其中寶雅去年家數已突破300家來到313家，公司目標今年家數將來到350家，寶家去年底40家，今年可望再開15家店。

寶雅過去曾試算，台灣寶雅的胃納量為400家，但近年寶雅看中大型商場集客效果，開始進駐商場展店，內部也將市場胃納量上調到440店。而在疫情爆發後，社區型商圈崛起，再增加寶雅的展店空間，寶雅重新計算整體潛在市場，除了有40家mall店的開發空間，還有60家小型店家在未開發的郊區，整體市場胃納量將來到500家店。

不含寶家，寶雅今年展店數可望來到30家，據悉，未來商場店將以「POYA Beauty」為主，街邊店則視情況而定。在持續解封的效益下，法人估，寶雅今年同店成長將來到中個位數增加，尤其疫情後社交活動增加且口罩禁令可望再放寬，加上寶雅以新店型積極搶攻疫後美妝商機，將有助今年營運成長15-20%。

寶雅 寶家

延伸閱讀

限量1800盒！momo購物網週期購攜手AVEDA推「Beauty Box美妝小粉盒」　6大永續明星商品全集合

陳秀熙提健康照護解封指數 台灣可逐步鬆綁口罩

不出國也買得到！「延世大學調味乳」4種風味超萌上架，「這裡」買再省20元

室內口罩令可望解除 專家：該戴就要戴別叫人一定要脫

相關新聞

ONE BOY「衝鋒衣」變新國民外套 深不見底的行銷預算能學嗎？

春節連假已結束，但寒流卻還沒走，冷颼颼的天氣讓機能外套賣翻天，幾年前紅極一時的「Superdry(極度乾燥)」當時幾乎路上人手一件，現在有網友PO文表示，上網搜尋「迪卡儂外套」，沒想到演算法竟出現大量「ONE BOY」廣告，讓她好奇，「ONE BOY外套真有那麼好嗎？」。

不外銷沒差 佳德糕餅1.75億現金霸氣買萬華整棟透天

台北市知名伴手禮名店佳德鳳梨酥，去年因外銷受阻掀起話題，不過光靠台灣門市銷售，仍能買樓。實價顯示，「佳德糕餅」去年11月...

去年Q4房價漲幅收斂 速度像從高鐵轉乘台鐵

隨著各利空因素產生的阻力愈來愈大，去年第四季房價漲幅收斂。據住展雜誌統計，北台灣去年Q4新成屋、預售屋房價平均年漲幅約1...

寶雅新店型「POYA Beauty」二個月開七間 搶攻脫罩商機

寶雅（5904）去年底推出全新店型「POYA Beauty」，為搶攻疫後美麗商機，展店速度踩油門。寶雅表示，繼去年底開了...

房市變盤急凍它亮眼 六都三大房市人氣王曝

2022年房市變盤急凍，全國買賣移轉棟數年減8.6%，觀察六都各行政區家戶購屋比，房市降溫之際，仍有行政區買氣聚集，其中...

全面攻占 和泰車搶下輕型商用車龍頭

和泰車元月市占率達到39 %，不只乘用車強勢，現在連商用車也不放過，去年上市的輕型商用車TOWN ACE不到一年就打敗對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。