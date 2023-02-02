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不外銷沒差 佳德糕餅1.75億現金霸氣買萬華整棟透天

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
佳德糕餅買下康定路三角窗店面。圖／台灣房屋中正加盟店提供
佳德糕餅買下康定路三角窗店面。圖／台灣房屋中正加盟店提供

台北市知名伴手禮名店佳德鳳梨酥，去年因外銷受阻掀起話題，不過光靠台灣門市銷售，仍能買樓。實價顯示，「佳德糕餅」去年11月以1.75億元，以無貸款買下萬華區康定路上、屋齡58年的四層樓整棟透天店面。

資料顯示，該店面建坪約214坪，位於三角窗，位置相當醒目，目前店面由連鎖生活百貨經營中。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，該筆位在康定路的店面，就坐落捷運龍山寺站旁，交通機能便利，且位於和平西路三段和康定路交叉的大馬路口，附近擁有龍山寺的觀光人潮以及在地客群，就店面價值來說，有穩定來客量和廣告效益。

他表示，這次糕餅業者買下整棟透天店面，換算土地單價約314萬元，以土地使用分區是第三種商業區來說，買得相當值得，未來要做店面自用或投資置產皆可，且基地面積有55.66坪、建物屋齡高達58年，要做危老改建也是選項之一。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，近年糕餅烘焙業者也不乏置產買樓案例， 2021年6月，耶里西點以約1.3億元買下松山區八德路承租的整棟透店，從租客變屋主。

同年5月，生乳捲名店「亞尼克」4億元購入內湖區整棟華廈做為辦公使用；主打美式鄉村派的「艾媽咪食品」，則在2020年以約1.5億元買下內湖區瑞光路的透店。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，糕餅烘焙產業2021年的國內產值達到370億元，且年年成長，市場發展性大，成熟品牌不僅需要大型的展售空間，亦走向中央廚房發展。

也因此累積一定銷量和現金流後，便會偏向以買代租，購置自有資產拓展生產線空間，尤其是透天型產品，一樓可直接做門市銷售，二樓以上可做為倉庫、廚房產線、辦公室等多元化運用，甚至可以規畫DIY教室或品牌宣傳空間，因此獨棟透天特別受到烘焙業者青睞。

第一建經研究中心副理張菱育指出，近期平均地權條例甫三讀通過，針對私法人購置住宅型產品採取許可制，但商用不動產則不在此次限制範圍內，因此法人資產布局方向也會有所調整，未來新法令上路之後，自用型商用不動產的交易熱度將大幅提升。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

龍山寺

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