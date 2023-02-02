房市變盤急凍它亮眼 六都三大房市人氣王曝
2022年房市變盤急凍，全國買賣移轉棟數年減8.6%，觀察六都各行政區家戶購屋比，房市降溫之際，仍有行政區買氣聚集，其中桃園市龜山區為房市人氣王，家戶購屋比10.5%，代表龜山區每100戶有10.5戶買房，台中烏日區以9.9%排名第二，觀音區9.4%第三名。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，桃園龜山有A7重劃區，地理位置靠近新北市林口區，但價格比機場捷運A8、A9站周邊低，近幾年不僅有交屋量挹注，由於桃園市社會福利佳，能吸引自住人口逐漸匯集，甚至吸納來自雙北的購屋族。
家戶購屋比依據某區域的買賣移轉棟數及家戶數，統計平均每100戶有幾戶買房，以此評估單一區域的房市買氣。
綜觀六都家戶購屋比前10名行政區桃園市龜山區及觀音區分居一、三名，台中烏日區位居第二，台中市北屯區雖然未擠進前三，但其為前十名中唯一買賣移轉棟數破萬的行政區。
住商不動產中區協理賴萬表示，台中不少行政區題材豐沛，烏日區高鐵娛樂購物城土地面積高達4.8萬坪，將成為全台最大百貨商城，後市可期。北屯區這幾年人口快速成長，各大重劃區也有購物中心、軌道等話題，建商推案熱烈，買氣也相當熱絡。
郎美囡表示，行政區家戶購屋比前四名，都是各縣市價格稍低的區域，顯示受政府打房及經濟因素衝擊後，買方對於房價漲勢過猛的區域略有疑慮。低價區若尚有議題可發酵，或地段通勤可替代周邊高價區，則依然可吸引有自住或置產需求的買方。
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