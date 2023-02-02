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印度公司大力挖角台廠面板、半導體人才，或與鴻海印度廠有關

集微網／ 集微網

Vedanta公司董事長阿尼爾·阿加瓦爾

集微網消息，面板和半導體是中國台灣的兩大支柱產業。據台媒財訊今（1）日報道，業界傳印度韋丹塔資源集團（Vedanta Resources）通過獵頭公司在中國台灣大力招募人才，主要集中在面板公司建廠和半導體公司運營。

據悉，印度媒體Mint 1月引述當地官員講話報道，印度政府可能優先批準鴻海和Vedanta集團在當地的晶圓廠建廠案。故推測，Vedanta大肆招兵買馬，或許率先投入與鴻海的合作晶圓廠。

2022年9月，Vedanta宣佈與鴻海富士康聯手，在印度古吉拉特邦設立半導體和液晶顯示器的合資工廠，計劃投資28nm製程，預計兩年之內建成。印度政府也推出7600億盧比（約合624億元人民幣）的計劃，獎勵半導體和液晶顯示器的生產。

Vedanta公司是印度富豪安阿尼爾·安加瓦爾(Anil Agarwal）旗下公司，此人在依富比世排行第32位，以經營金屬、天然氣等資源開發業務為主，近年把眼光轉曏高科技業，並收購了日本的面板玻璃廠AvanStrate。

據此前報道消息稱，印度正在積極吸引半導體廠和顯示器製造廠，並推出一項100億美元（716億元人民幣）計劃，增加赴印設廠公司的財政獎勵。據印度政府聲明指出，政府將承擔所有建造半導體廠的50%成本。

最新政策優惠力度已大於之前計劃的30%~50%，同時取消政策限製。先前印度政府已經同意承擔建立新顯示器與芯片工廠30%至50%的成本，而周三印度政府表示還將承擔建立半導體封裝設施所需50%的資本支出。

目前這個投資案仍有待印度政府批準，但外界預期，Vedanta公司率先獲批的機率頗高，而Vedanta公司不衹積極在台找人才，更努力尋找面板、半導體相關合作夥伴。

（校對/趙月）

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