去年第4季新建案買氣急凍 專家：這區買氣比腰斬還慘

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
去年第4季國泰全國房地產指數1日公布，整體新建案市場30天銷售率首度跌破10%警戒線，房價部分出現桃園、新竹、高雄三大都會區之新案價格較上季下跌，又以桃園跌價13%最多、其次為新竹縣市下跌6.7%、高雄則下滑1.2%。國泰全國房地產指數提供
去年第4季國泰全國房地產指數1日公布，整體新建案市場30天銷售率首度跌破10%警戒線，房價部分出現桃園、新竹、高雄三大都會區之新案價格較上季下跌，又以桃園跌價13%最多、其次為新竹縣市下跌6.7%、高雄則下滑1.2%。國泰全國房地產指數提供

據最新國泰全國房地產指數資料，去年第4季整體新建案市場30天銷售率首度跌破10%警戒線，然而從房價來看，因六都房價漲跌互見，整體房價呈現季增0.6%、每坪可能成交價為47.55萬元；不過桃園、新竹、高雄三大都會區區域房價已出現下跌情況。

以六都來說，桃園、新竹、高雄三大都會區之新案價格均較上季下跌，又以桃園跌價13%最多、其次為新竹縣市下跌6.7%、高雄則下滑1.2%。

反觀雙北市、台中、台南等四都房價則持續挺進，又以台北市逆勢季增8.5%最多、每坪可能成交價達113.01萬元，其次是台南價增5.8%，新北市、台中市價格也各有2.5%、2.3%增幅。

若以成交量來看，僅台南市表現持穩，北北桃竹高雄等五都量能均較前季下滑6.2~64.3%，又以桃園衰退64.3%最多，區域買氣比腰斬還慘。

建商指出，不少專家以股票市場「量先價行」的操作來看不動產市場，也就是，交易量萎縮到一定程度後，勢必撼動房價下跌，但國內房市結構已不同，不能只用成交量為標準來衡量，應以「供需」來看。舉例來說，台北市年成交量不大，但房價卻是持穩、緩漲表現，就是這個道理。

建商表示，去年第4季桃園市區內房價出現季跌13%，但實際上可能是「假性跌價」，仔細觀察可發現價格下滑是因低價區成交件數較多，以致拉低整體區域房價，若從區域市場每坪成交均價來看，該指數反而呈現季漲0.9%、年漲19.5%幅度。

房價 建商

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