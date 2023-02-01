房市買氣滅頂？1月六都交易量較去年同期近乎腰斬

六都會區分別公布112年1月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為12,613棟。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，1月六都建物買賣移轉棟數月減39.2%，其中台北市月減26.5%，新北市減少48.0%，桃園市月減35.4%，台中市月減48.7%量縮幅度最大，台南市量縮26.9%，高雄市月減28.6%。

陳金萍表示，1月的建物買賣移轉棟數反映的是去年12月至今年1月初的市況，在全球經濟復甦力道趨緩以及去年連續升息的狀況下，民眾翻轉對房市後市的預期，購屋態度轉趨保守，加上史上最長的農曆春節10天連假均落在1月，年前採買年貨、大掃除等活動均讓購屋行程暫緩，待年後再進行購屋計畫，而交易天數減少也的確影響到房市量能，此外，新屋交屋普遍趕在12月完成登記，少了新屋交屋潮的挹注，都是讓六都1月建物買賣移轉量較去年12月大減39.2%的主因。

另與111年年1月相比，六都交易量年減47.5%；其中台北市年減42.8%，新北市年減 58.2%，桃園市年減41.4%，台中市年減42.9%，台南市年減42.8%，高雄市年減48.7%，六大都會區較去年同期皆大幅量縮，年減幅均超過四成，其中以新北量縮幅度最大，逼近六成，觀察各行政區表現，板橋年減488棟最多，淡水、三重、新莊均減少逾300棟以上，衰退最為明顯。

陳金萍指出，111年農曆春節假期落在1月底、2月初，1月僅有2天假期，算是較為完整的月份，111年1月六都建物買賣移轉棟數創去年單月次高，達24,018棟，因此，112年1月六都交易量年減實屬必然，預期2月之後民眾找回日常生活節奏，房市也將回歸供需基本面，房市交易量有望提升。

陳金萍提醒，全球經濟面臨衰退風險，股匯市也持續上下震盪，各預測機構陸續下調全球今年的經濟成長預測，顯示今年經濟成長面臨相當大的挑戰性，而國內經濟也不例外，去年台灣經濟成長率確定不保三，而民眾也普遍看壞今年經濟景氣，景氣燈號也亮出象徵低迷的藍燈，加上國內在去年四度升息、全年升息2.5碼，牽動各類貸款利率，五大行庫新增房貸利率已達1.864%，央行也示警1月房貸利率還會上調，有感升息讓民眾房貸負擔更為吃重，購屋態度轉趨保守，市場氛圍觀望氣氛濃厚，今年房市交易不容過度樂觀。

陳金萍進一步指出，觀察近期市況發現，民眾看屋量沒有大幅變化，看屋意願仍高，購屋需求不減，但出價轉趨審慎保守，顯示價格仍是成交的關鍵，若有意售屋的屋主能合理讓利、降價，才能加速成交。