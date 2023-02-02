六都元月房市交易 近腰斬

經濟日報／ 記者陳美玲林政鋒／台北、高雄報導
圖／經濟日報提供
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買氣不振，加上農曆春節長假效應影響，最新1月六都交易量全面降溫、買賣移轉棟數合計僅達1.26萬棟，呈現月減38.4%、年減47.5%，交易量能創近47個月以來新低，更是近七年同期新低量；其中新北市、高雄市買氣雙探近13年來1月同期低點，成為買氣最冷1月。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年1月房市碰上「史上最長十天農曆春節年假」，工作天數比去年少了近25%，加上去年下半年以來，市場因央行升息、平均地權修法等因素干擾，導致買方觀望。在春節長假效應的影響，加上「利空夾擊」房市買盤觀望下，不僅讓讓今年1月六都移轉量創近47個月新低，更寫下近七年同期低量。

據六都地政局最新資料顯示，今年1月六都買賣移轉棟數全面下滑、移轉量僅達1.26萬棟，呈現月減38.4%、年減47.5%；以縣市來看，新北市、高雄市移轉量各達2,595棟、月減48%，以及1,971棟、月減28.6%，買氣雙創近13年1月同期低點，成為買氣最冷1月。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北市不少重劃區如土城暫緩、板橋江翠、三重仁義段、鶯歌鳳鳴、八里台北港等，因交屋潮暫退造成量能幾乎腰斬、月減幅居六都之冠。

住商不動產高屏澎區協理林祺博表示，高雄市這三年受科技業、園區話題影響至深，以致題材弱化後、區域房市交易量反應也相對劇烈，讓區域買氣降至近59個月單月新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於2月房市移轉量就沒有假期因素干擾，因此單月交易量可恢復常態，且不排除之後房市會有一小波遞延買盤回流，不過還是要看接下來新屋市場329檔期的銷售狀況而定。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年全球經濟面臨衰退風險，股匯市也持續上下震盪，各預測機構陸續下調全球今年的經濟成長預測，顯示今年經濟成長面臨相當大的挑戰，而去年台灣經濟成長率確定不保3。

民眾也普遍看壞今年經濟景氣，加上國內在去年四度升息，央行也示警1月房貸利率還會上調，有感升息讓民眾房貸負擔更為吃重，市場觀望氛圍濃厚，今年房市交易不容過度樂觀。

買氣 房市

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