嚴陳莉蓮：裕隆轉型 今年現成果

裕隆集團昨（1）日舉行團拜，董事長嚴陳莉蓮並對員工發出一封信，她指出，過去裕隆集團務實轉型累積的資源，從今年起開始逐步發酵；而新北市新店裕隆城商場今年將加入營運，今年起會逐步展現成果，為集團營運挹注成長動能。

嚴陳莉蓮指出，今年是裕隆成立70周年，納智捷電動車上市與新店裕隆城都將在下半年開幕，成為帶動營運成長新動能。裕隆集團歷經近三年轉型，已展現營運成果。裕隆近日股價強漲，昨天收84.5元，上漲1.6元。

圖／經濟日報提供

裕隆表示，電動車是未來趨勢，納智捷的電動車銷售成為市場矚目焦點；而新店裕隆場商場開幕，則是集團資產活化的重要一步，都具重要意義，也是今年的重點。

裕隆集團昨天在新店總部舉行新春開工祈福儀典，嚴陳莉蓮帶領林信義、張樑、姚振祥、蔡文榮、許國興等五位決策委員，以及中華車總經理陳昭文、台元總座陳伯鏞等集團主管祈福。今年是集團成立70周年，嚴陳莉蓮為同仁準備開工紅包袋與祝福小卡，以「裕隆70、夢想持續前行」等勉勵詞為員工打氣。

嚴陳莉蓮昨天並發給員工一封信，她在信中強調，去年國內外情勢充滿挑戰，通貨膨脹、升息循環、地緣政治、能源危機、氣候變遷、供應鏈問題等因素集結，形成一場風暴，讓集團承受極大經營壓力。

她說：「在這裡要感謝集團全體同仁，謝謝你們不畏任何風雨、堅守崗位，發揮團隊精神，讓我們集團在困難中一路挺進。」

嚴陳莉蓮提到，今年總體環境還是不容樂觀，挑戰繼續存在，但相信情況會愈來愈好。但集團這幾年在務實轉型策略下累積的資源，將從今年逐步發酵，包括納智捷品牌電動車、裕日車及中華車的新車型、裕隆汽車的能源事業布局；金融水平事業在消金、企金及出行領域的成長、新店裕隆城商場開幕等，今年開始逐一展現成果，形成集團中長期發展的堅實基礎。

裕隆規劃，裕隆城商場為地上八樓、地下三樓，面積約4.3萬坪，地下一樓至四樓為誠品商場；五、六樓為商場，七、八樓為威秀影廳，目前已完成商場使照變更並點交給各主力租戶，室內裝修工程作業陸續進行中，預計今年第3季商場可望開業。