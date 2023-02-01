預售房價終於反轉！桃園Q4跌13% 新竹一坪跌4萬

國泰建設（2501）今日公布2022年第4季房地產指數報告，去年第四季成交量表現普遍不佳，不少區域已經出現價格修正，特別是新案較多的桃園與新竹最為明顯，其中桃園價格與上季相比，一坪下修5萬，修正幅度達13%，狀況最差。

過去因園區帶動的新竹，表現也不理想，價格跌了6.7%，均價從一坪50萬，跌回至46萬元，其中新竹市價格修正大於竹北，但成交狀況就比竹北表現強。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，2022年第4季有大選因素干擾，加上民眾購屋信心仍受升息議題影響 ，國際經濟局勢不佳，致使購屋意願降低，也讓成交狀況差強人意。

她表示，今年第1季因平均地權條例通過，推估價格很難上揚，成交量也不可能太好。

觀察國泰房地產指數在各區表現，六都表現以台北市最強，價格較上一季增加8%，也比2021年同季增加15%，傲視各區。在成交量上，高價區僅減少8.85%，但中低價區量縮均超過50%。

新北市表現也不俗，成交價較上一季增加2.51%，比起2021年同季增加18.4%，其中僅有汐止土城蘆洲等中價區價格小跌3.68%，其餘均漲。至於成交量，板橋、中永和等高價區比上季成長30.2%，其餘中低價區減少3成以上。

在桃園的價格修正較為明顯，相較上季達13%，價格較低的南桃園(中壢、大園、平鎮)，修正幅度較大，達15.8%，但更讓人側目的是成交量均大減5成以上，也比2021年8月減少8成。

同時表現也不如預期的新竹，較上一季價格修正6.7%，其中新竹市比上一季減少8.91%，也比竹北來得差。但成交量，竹北減少42%，新竹市不減反增。

雙北市與桃竹房市兩樣情，徐佳馨認為，北市供給少，未來格局也就維持高價水位，不易撼動，縱然因換屋需求外溢到新北，也僅限於機能較佳且具發展的行政區。

桃竹在經歷過快漲期之後，面臨盤整，其中新竹因為價格短期內飆漲太快，震盪難免。桃園在外圍低價區價格鬆動明顯，也會是日後去化壓力較大的區域。

中南部方面，台中成交價略增2.3%，僅清水梧棲等低價區價格修正，其餘區均上揚。台南成交價比上季增加10%，但成交量低價區表現較強量增一成，高價區量縮6.7%。

高雄表現差強人意，整體價跌1.29%，中低價區價格小幅減少8%與1%，高價區價格還漲了7%。在成交量上僅低價區增加16%，中高價位表現成交量都不理想。