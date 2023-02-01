內政部一句話逼退拋售潮！1月房市交易腰斬
六都公布2023年1月買賣移轉棟數，合計12,613棟，較去年同期量縮47%，幾乎腰斬，與前一個月相比減少38%。
大家房屋企研室副理郎美囡指出，今年1月碰到春節假期，工作天數大減，明顯影響看屋量及簽約量，另一方面，平均地權條例修正案通過後，房市拋售潮原本蠢蠢欲動，但內政部一句「預售轉售不溯及既往」，拋貨潮迅速退散，價格未見軟化，許多人期待落空，持續觀望，房市持續低迷。
綜觀六都今年1月份買賣移轉棟數，台北市1,557棟，年減42%，新北市2,595棟，年減58%，桃園市2,545棟，年減41%，台中市2,666棟，年減42%，台南市1,279棟，年減42%，高雄市1,971棟，年減48%。
其中高雄市1月創同期歷史新低，台北市、台中市及台南市則是6年來新低，前一次同期低點為2016年房地合一上路那一年。
郎美囡分析，今年經濟放緩，並且有升息壓力，市場面不敢樂觀，1月連假長，防疫解封後國人熱衷出遊，看屋人潮顯著減少，若有購屋計畫者多數選擇年節過後再做規劃，因此六都買賣移轉棟數跟去年同期相比都有4成以上的減幅。
住商不動產高屏澎區協理林祺博表示，高雄這三年受科技業、園區話題影響至深，題材弱化後市場反應相對劇烈，成交熱區三民區年減77%、鼓山區年減69%，楠梓區跟去年同期也減少68%，其中鼓山區僅85棟，不過相信隨著價格打底，買氣應能順利打開。
郎美囡認為，住宅市場受到法規及貸款較多限制，今年價格沒有讓利，買方不容易買單，今年第一季假期多，買賣雙方也都在觀望，交易緊縮反而不容易出現價格變化，不過在交易趨冷一段時間後，賣方心態或許會改變，建議買方可多方比較，掌握合理進場價格。
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