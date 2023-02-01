中山大學研究所考試登場 電機夯錄取率僅1%

中山大學今（1）日舉辦112學年度研究所考試。今年共有48個碩士班與14個碩士在職專班，共62個系所班別招生，其中碩士班招收699名，共8,873人報考，較去年增加1,536人，總錄取率約7.88%。其中最夯的是電機工程學系碩士班甲組，錄取率最低僅1.34%。

中山大學研究所考試高雄考區設於道明高中與高雄高商，共有3,426名考生，臺北考區試場設於臺灣大學校總區普通教學館、共同教學館、綜合教學館及新生教學館，共有5,198 名考生。今日考場秩序良好，到考率逾9成。

根據中山大學教務處統計，今年最熱門的是工學院電機工程學系碩士班甲組，招收6名，報名448人，錄取率最低僅1.34%；其次為管理學院財務管理學系碩士班丙組，招收8名，報名400人，錄取率2%；再來是工學院電機工程學系碩士班乙組，招收5名，報名249人，錄取率2.01%。報考人數最多的研究所則是工學院資訊工程學系碩士班甲組，招收36個名額，報考人數有1,395人，錄取率約2.58%。碩士在職專班方面，僅人力資源管理研究所所屬的兩個專班仍需筆試，其餘均無筆試。

報考中山電機碩甲組的林姓考生，一聽說考的是本次最熱門研究所，心情五味雜陳，「雖然錄取率超低但是還要要拚！」他說大學北漂讀書，4年後還是想回家鄉深造就業，「中山現在有醫學院、半導體學院，還有原本的理工學院，名聲好、資源越來越多。」報考資工系碩士班的陳姓考生和5名大學同窗一同應考，都以中山大學為第一志願，6人過年時還相約去文昌廟拜拜，祈求金榜題名。來自屏東的李姓考生報考企管系碩士班，提及除了優美的校園環境，「中山的學術能量也很強，而且這幾年越來越旺，是全國少數的雙語大學，很有發展性。」她說新年願望就是「順利成為中山人」，嚮往畢業後至外商任職。

中山大學預計2月24日下午公告研究所第一階段篩選名單（筆試），3月21日下午公告第二階段錄取名單（面試）。正備取生錄取通知、面試通知單及未錄取考生成績單，均以平信寄發。榜單將公告於教務處招生資訊網頁