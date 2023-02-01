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史上最冷！高雄1月房屋買賣移轉棟數跌破2000戶

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
房市示意圖。報系資料照／記者游智文攝影
房市示意圖。報系資料照／記者游智文攝影

高雄1月房屋買賣移轉棟數跌破2000戶，創史上最冷1月交易紀錄。

台灣房屋表示，台南、高雄1月買賣移轉棟數出爐，南二都新春不報喜，皆呈年月雙減。其中高雄買賣移轉棟數為1,971棟，月減28.6%，年減48.7％，創下高雄近59個月新低，也是繼2019年2月的1977棟後，時隔4年單月再度跌破2千棟，並成為首度低於2千棟的1月份，堪稱史上最冷一月。

台南1月買賣移轉棟數為1,279棟，月減26.9%，年減42.8％，創下近47個月新低，也是2016房地合一1.0上路後，近7年最冷的1月。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，1月適逢元旦連假及長達十天的春節假期，受工作天減少，相對影響移轉量縮減，不過比起去年2月同樣適逢春節，高雄仍保有破2千棟的移轉量，可見受央行四度升息、及平均地權條例修法過關干擾，逐漸冷卻的南二都房市，仍不敵冷氣團持續侵襲，不過部分具公建利多的商圈，剛性買氣仍有撐，邁入新的一年，受經濟景氣、房市政策等變因干擾，南部房市未來走向仍待觀察。

高雄三民蟬聯寶座 台南安平區居冠！

觀察本月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，三民區以387棟蟬聯寶座，月增14.8%、年減43.7%，仁武區爆黑馬以213棟居次，月增10.4%，年增31.5%，為本月前三名中唯一年月雙增的區域，苓雅區以198棟位居第三，月減36.9%、年減40.7%。

至於台南地區，本月買賣移轉棟數前三大行政區，由安平區以247棟居冠，月增29.3%、年增59.4%，為前三名中唯一年月雙增的區域，其次為永康區，以165棟居次，月減48.4%，年減53.5%，安南區以141棟位居第三，月減30.5%，年減25.8%。

高雄1月房屋買賣移轉棟數跌破2000戶，史上最冷。台灣房屋提供
高雄1月房屋買賣移轉棟數跌破2000戶，史上最冷。台灣房屋提供

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