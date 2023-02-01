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中華快遞拍板調薪 王國材：很支持 多給一些調整

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中華快遞拍板加薪，王國材（左2）今受訪回應，交通部他個人是很支持應該多給一些調整，也請公股代表全面支持。記者翁唯真／攝影
中華快遞拍板加薪，王國材（左2）今受訪回應，交通部他個人是很支持應該多給一些調整，也請公股代表全面支持。記者翁唯真／攝影

不滿中華快遞公司未履行發績效獎金及加薪制度承諾，約8成員工同意罷工，昨中華快遞召開董事會，會中拍板確定績效獎金會補發到前2年的平均，並已通過每年固定調薪600元，對於滿足員工最低要求會不會引發另一罷危機，交通部長王國材今回應，個人很支持他們的調整，應該不會再罷工。

王國材今出席國道1號中豐交流道新建工程暨主線配合改善工程開工祈福典禮表示，中華快遞在過年前已經過溝通，昨天他們是在等董事會的結果，整體如果是比較低薪狀況，交通部他個人是很支持應該多給一些調整，也請公股代表全面支持，包含績效獎金及調薪，昨天大概都已確定，所以應該不會罷工。

至於，長榮航勤加入公會被拒絕，交通部會不會介入處理解決228連假運輸危機，王說，長榮航勤一事在長榮航空母公司出來後，幫他們加薪並處理績效獎金，王個人覺得一個公司工會應該是讓員工都可以自由加入，知道桃市府勞動局有在處理，這部分就由勞動單位來處理。

而內閣改組王國材留任，華航、陽明海運董事長是否會換人，王表示，第一波主要是針對內閣人選，第二波要看行政院目標是什麼，像要不要朝年輕化走等，這部分就等政策確定再來討論人選，是否有更迭問題。

長榮航空 王國材 罷工

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