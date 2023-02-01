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航運業春節團拜 長榮董座張衍義：今年面臨三大挑戰

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
航運界春節團拜今（1）日上午假台大校友會館舉辦。記者魏鑫陽／攝影
航運界春節團拜今（1）日上午假台大校友會館舉辦。記者魏鑫陽／攝影

航運界春節團拜今（1）日上午假台大校友會館舉辦，由籌備會主任委員、輪船商業公會全國聯合會理事長暨長榮海運（2603）董事長張衍義主持。張衍義於致詞時表示，今年航運業即將面臨三個挑戰，第一個挑戰就是全球經貿的下滑，第二則是運價的下滑跟崩跌，第三個挑戰則是艙位的增加。

張衍義指出，經過疫情的洗禮，航運業是少數得利的產業，然而經過兩年的神鬼奇航、激情過後，今年是疫情後的第一年，航運業即將面臨三個挑戰，第一個挑戰就是全球經貿的下滑，根據IMF以及其他的調研機構的預測，對於今年的經濟成長都是比較看低的。

第二個挑戰，則是運價的下滑跟崩跌。從2023年第一、第二周的上海航運指數，對比2022年最高點，已下滑逾八成，這對航商來說壓力不小；第三個挑戰就是艙位的增加，今明兩年很多的新船都會下水，如果經濟沒有跟上的話，除非可以大幅削減運力，否則恐怕又會走上削價戰的老路。

張衍義表示，未來我海運供應鏈仍將發揮韌性，面對多變的國際市場靈活應變，政府部門長期以來關切海運經貿發展，推動擴大國際化、自由化與e化，為當前航港發展創造良好的經濟環境。

112年全國航運界春節團拜，由全國船聯會、全國船代會、中華海員總工會、海聯總處、台灣國際物流暨供應鏈協會、台北市輪船公會、台北市船代公會、台北市海運承攬公會、船長公會、引水協會、驗船中心、中華海洋事業協會、臺灣商港事業發展協會、中華航運學會、中華海運研究協會等總計23個航運團體組成全國航運界春節團拜籌備會，共同祈求兔年景氣暢旺，我國航運產業蓬勃發展。

春節 疫情 長榮海運

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