沒人繼承土地超過半個台北市 原因竟有這種狀況

根據官方統計，截至2022年11月底，未辦理繼承登記的土地面積多達1萬7,000多公頃，換算達170平方公里，比半個台北市還大，土地總價值高達4,800億元，未繼承建物則有3萬798棟，面積約64萬坪，建物面積接近6棟101大樓。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，民眾逾期未辦理繼承登記的原因很多，可能因為不知道長輩留有不動產，有的是人在國外，不想回國辦理，有的則因為繼承人數眾多或產權複雜難以整合，還有聽過繼承登記沒有完成，結果繼承人中又有人往生的特殊狀況。

曾敬德表示，隨台灣步入高齡社會，繼承狀況越來越為普遍，根據內政部統計月報資料顯示，繼承移轉每年數量穩定增加，去年建物累計繼承移轉達7萬棟，創下歷史新高，15年的時間房屋繼承的數量就呈現翻倍成長。

他表示，2021年國人的平均壽命為80.86歲，越來越多5、60歲的族群遇到繼承問題，若是長輩生前沒有先規劃好，通常繼承人的數量都不少，若不出售換現金，往往很難公平分配，因此看到有些精華區的不動產，因為繼承問題才在市場上銷售變現。

有些則因為繼承情況實在複雜，難以整合，因此逾期未辦理登記，建議如果無法會同全體繼承人申請時，可由1人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割，不要錯過申請繼承登記的期限。

另外，房地合一稅上路後，繼承稅務問題變得更為專業，建議事前先詢問專業人士，提前做好財務規劃。