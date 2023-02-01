裕隆集團新春團拜 嚴陳莉蓮說今年會更好

裕隆（2201）集團今天舉行集團團拜，執行長嚴陳莉蓮並且員工發出一封信，強調過去裕隆集團務實轉型累積的資源，從今年起開始逐步發酵。

嚴陳莉蓮對員工發出的一封信中表示，在後疫情時代，去年國內外的情勢都充滿挑戰，通貨膨脹、升息循環、地緣政治、能源危機、氣候變遷、供應鏈問題等因素集結形成一場風暴，讓我們都承受著極大的經營壓力，在這裡我要感謝集團全體同仁，謝謝你們不畏任何風雨、堅守崗位，發揮團隊精神，讓我們集團在困難中一路挺進。

展望今年，總體環境雖然還是不容樂觀，挑戰還是繼續存在，但我相信情況會愈來愈好，更重要的是，我們集團這幾年來在務實轉型策略下所累積的資源，將從今年開始逐步發酵，包括我們納智捷品牌的電動車、我們裕日車及中華車的新車型、我們裕隆汽車的能源事業佈局、我們金融水平事業在消金、企金及出行領域的成長、我們新店裕隆城商場的開幕等等，都會從今年開始逐一展現成果，形成我們集團中長期發展的堅實基礎。