長假效應 1月房市交易逼近腰斬

裕隆集團董事長嚴陳莉蓮主導裕隆集團三年，新春一開盤，裕隆股價就衝到11年新高，印證的是嚴陳莉蓮的策略正確，即使在防疫險造成裕隆集團鉅額虧損，投資人與法人仍然以股價肯定嚴陳莉蓮以及裕隆未來的前景。

2023-01-31 22:52