長假效應 1月房市交易逼近腰斬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

最新2023年1月永慶、台灣房屋等指標房仲旗下店頭交易資料公布，1月六都加新竹縣市交易量全數衰退；其中永慶數據顯示，若與去年12月相較，全台成交量呈現月減41%、年減更量縮近五成，顯示農曆春節長假效應，讓民眾購屋放慢腳步，市場呈現低量盤整格局。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年長達十天農曆春節假期都落在1月，而去年則僅有兩天落在1月，在1月的農曆春節長假效應讓工作天數減少許多之下，勢必也影響房市交易量能進入低量盤整格局。

據永慶、台灣房屋兩家指標房仲今年1月旗下店頭交易資料顯示，今年1月六都加上新竹縣市成交量均全部衰退，其中永慶內部交易數據顯示，1月全台交易量較去年12月減少41%，若與去年同期相比，則量縮約49%。

若以縣市來看，台北市年減37%，新北市量縮40%，桃園減少45%，新竹縣市量縮57%，台中市減少54%，台南市與高雄市則分別量縮52%%與53%。

台灣房屋集團內部交易資料則顯示，今年1月六都加上新竹縣市交易量較上月減少11.4%，價則微跌1.9%。若和去年同期相較，整體交易量年減15.4%，房價則年增6.5%。

春節 房仲

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