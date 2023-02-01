今年陸客來台 拚百萬人次

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

交通部王國材昨（31）日坦言，確實有台商和航空公司向交通部反映，希望增加廣州、南京、重慶等直航城市；針對開放陸客來台，站在交通部推廣觀光的立場，也是樂觀其成，但要尊重國安會和陸委會權責。不過，交通部訂定今年來台旅客目標為600萬人次，其中也包含100萬的陸客。

至於疫後各國都在拚觀光，為吸引國際觀光客來台，王國材也說，觀光局已研擬對來台團客給予補貼，預估特別條例通過後就可實施，亦即最慢可於4月上路。

陳內閣昨日正式上任，交通部長王國材與媒體茶敘，被問及兩岸目前僅開放北京、上海、廈門、成都等四個客運航點，很多台商及其眷屬認為仍不方便，尤其大陸已開放邊境，希望我方可盡快增加直航航點。

王國材表示，因為疫情管控的關係，所以當時只留四個客運航點，以便於控制，在疫情期間中國大陸也緊縮航班，現在航班是有增加了，但不到疫前的一半，預期中國大陸疫情逐漸趨緩後，政策會隨疫情轉變而調整，航點應該就會慢慢增加。

交通部訂定今年來台旅客目標為600萬人次，其中包含100萬的陸客，但我方迄今尚未開放陸客來台，如何達成陸客來台100萬的目標？對此王國材回應，站在交通部推廣觀光的立場，當然歡迎陸客來台。

外傳美國眾議院議長麥卡錫計畫春季訪台，會否再激發兩岸緊繃情勢，王國材表示，不管政治情勢如何，兩岸民間交流還是很重要。

交通部 王國材 陸客

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