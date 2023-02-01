房市交易量衰退 六年首見

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
2022年全國建物買賣移轉棟數失守32萬棟防線，年減率達8.6%，寫下六年來交易量首度衰退紀錄。（本報系資料庫）
2022年全國建物買賣移轉棟數失守32萬棟防線，年減率達8.6%，寫下六年來交易量首度衰退紀錄。（本報系資料庫）

2022年全國建物買賣移轉棟數昨（31）日出爐，交易量達31.8萬棟，不僅失守32萬棟防線，更較2021年減少約3萬棟，相當於台北市一整年買氣蒸發，年減率達8.6%，寫下近六年首度交易量衰退紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2022年房價見高，市場買氣已跟不上房價漲幅，不僅一手市場的預售揭露交易量衰退，整體全國買賣移轉棟數也減少，顯示去年房市買氣在升息、政策打炒房、資金行情退潮、買方追價動能不足等多重利空襲擊下，房市已進入盤整期。

據內政部昨公布最新資料，2022年全國建物買賣移轉棟數達31.8萬棟、年減8.6%，不僅跌破32萬棟，更較2021年減少約3萬棟，量能相當於台北市全年買氣，創下近六年首度衰退紀錄。

圖／經濟日報提供
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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年房市氛圍呈現「上下半年兩樣情」，原先市場還維持2021年的成長勁道，但隨著央行升息、兩岸緊張、股匯震盪、地方大選，以及《平均地權條例》修法等政經干擾，2022下半年房市由多轉空，以致全年買賣移轉棟數「開高走低」。

以縣市來看，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，扣除量能低於千棟的離島縣市後，各都會區房市大致呈現「都會衰退、蛋白微增」格局，其中又以新竹市量縮最明顯、年減32.8%，基隆市則異軍突起出現年增18%量能。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，六都中除了台中市去年在交屋潮撐盤下，成交量仍維持年增1.4%正數外，北北桃、南二都等五都則明顯熱度衰退，其中高雄交易量年減17.3%最多、台南市買氣也年減13.7%，新北市、台北市、桃園市量能也均各別萎縮11.9%、7.4%、6.2%幅度。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，去年下半年起房市買氣呈現低量盤整格局，由於今年市場還有經濟情勢、房市政策、市場超額供給與總統大選等變數，今年房市挑戰仍大；張旭嵐指出，由於新法將上路，預料將助長市場的觀望心態，2023年全國買賣移轉量不排除將面臨力保30萬棟的壓力。

房市 買氣

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