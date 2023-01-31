年後大掃除衛浴、廚房 信義房屋教你善用「這三寶」

台灣人對於春節期間打掃有諸多禁忌，但長假期間親友來訪易使剛整理好的環境變亂，加上出遊不在家無法仔細打掃、滯留一些髒汙，反而可惜了年前的大掃除。信義居家觀察發現，年後因距離上次清理時間近、無停收垃圾、習俗禁忌等限制，家中訪客數量也大大減少，打掃壓力不若年前大，因此更有許多年前忙於工作無力整理的民眾特意選在此時進行居家清潔，信義居家建議鎖定使用頻率較高的衛浴、廚房或客廳為主，只要靠可樂、雪碧、小蘇打就可以輕鬆除汙；而對有意委外清潔的民眾而言，此時可預約時間較彈性、費用優惠，促使預約年後服務者日漸增加。

信義居家表示，年後清潔可縮小範圍，鎖定衛浴、廚房、客廳；過年喝不完的可樂等碳酸飲料、居家常備的小蘇打粉在此時都能派上用場。廚房檯面油汙可使用可樂加入少許洗碗精，搖動混合後噴灑便能輕鬆去除；衛浴水垢用雪碧加上些許護髮乳搖勻或者是微濕抹布沾上小蘇打粉即可拭去；而排水孔若遇堵塞，也只要在排水孔周圍撒上小蘇打粉，再以熱水溶解後流入排水孔後即可排解。至於客廳沙發、地毯髒汙，撒上一層小蘇打粉、靜置30分鐘之後再以吸塵器吸出就能去除臭味、恢復乾爽。

信義居家表示，不若年前大範圍整理，年後多為特定項目，除了自行整理，因年後清潔服務人力較過年前充裕，費用波動不大，且可預約時間彈性高，消費者較易預約到屬意的日期，近年也開始有不少民眾選擇委外服務，開放預約後即有近5成民眾預約年後。信義居家建議透過專業的服務平台選擇清潔公司，才能提供有保障的服務，讓居家環境維持得乾乾淨淨、將新年的好運喜氣持續下去，裡裡外外順心如意。

看準消費者需求，信義居家推出鐘點清潔和家電清潔服務全面9折優惠，專人清潔4小時最低只要1980元起，即日起至2/28止。