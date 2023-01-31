2023哪區房市首當其衝？專家：穩定投資標的選這裡

今年房市冷颼颼，哪些區域首當其衝？哪些區域又具發展潛力？台經院產經資料庫總監劉佩真今(31)日表示，台中市和新竹縣市賣壓大，而在時局動盪之下，市場資金尋求穩定投資標的，將回歸到核心且具投資保值的台北市，應是可以期待的。

《平均地權條例》通過對於哪些區域衝擊最大？劉佩真指出，新竹縣市、台中市這兩個區域是預售屋轉讓比例最高的，新竹縣市高達26.1%，台中市也有16.9%，再加上去年基期較高，推估這二區的賣壓會比較大。

至於台南市、高雄市、桃園市等地去年跌幅就偏高了，不利因素慢慢去化之後，跌幅應該會縮小。

而在經濟時局動盪的情況下，劉佩真認為，市場資金會尋求穩定的投資標的，因此房市會回歸到核心地區，例如台北市就會是相對投資保值的區域。

劉佩真指出，國內經濟成長率正處於不斷下修階段，金融市場也持續呈現震盪走勢，加上兩岸軍事緊張關係，還有利率調升效應今年也會逐步反映在民眾的購屋負擔上，以及選前的居住正義議題將發酵，預估今年房市政策不容易鬆綁等情況下，今年一般住宅預估將呈現量縮價緩跌的局面，豪宅則是一樣冷清，商用不動產和土地市場估計也是較去年萎縮，對於整體房市宜審慎以對。