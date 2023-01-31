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六年來首衰！去年全國買賣移轉失守32萬棟 專家：今年恐更糟

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
房市示意圖。本報資料照
房市示意圖。本報資料照

官方全國移轉數據完整出爐，2022全年建物買賣移轉31.8萬棟，跌破32萬棟，為近六年首度衰退的一年；值得留意的是，2022年房市出現「先盛後衰」，下半年移轉比上半年少14%，近半年的市況更清淡。

信義房屋專案經理曾敬德指出，2022年房價已經見高，不過交易量已跟不上，一手市場的預售揭露數量衰退，整體的買賣移轉棟數也減少，反映市場追價動能不足，加上資金行情退場、房貸連續升息與政策打擊炒房等因素下，房市已經進入盤整期。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，2022年在全球央行連續升息，經濟表現不佳，國內又有打房政策等因素，表現不盡理想，同時也成為2016年房地合一上路以來的首次下滑，在前景不明下，2023表現恐更糟；隨著平均地權條例即將上路，建商應會更為保守，未來市場恐僅有自用與成屋成為交易主力，市場動能長期堪憂。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年房市景氣「上下半年兩樣情」，本來上半年還維持往年的成長勁道，但隨著央行升息、兩岸緊張、股匯震盪、地方大選，及平均地權條例修法等政經變因，2022下半年由多轉空。預料今年會持續量縮，面臨力保30萬棟的壓力。

升息 房市 平均地權條例

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