史上最長春節凍房市 1月全台交易量腰斬

1月逢農曆春節10天連假，創史上最長春節年假，永慶房產集團統計內部交易資料，1月全台交易量較上月，去年12月減少41%，若與去年同期相比，全台房市交易量減少49%，將近五成。

與去年1月同期相比，七大都會區均量縮，台北年減37%，新北量縮40%，桃園減少45%，新竹縣市量縮57%，台中減少54%，台南與高雄則分別量52%%與53%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年長達10天農曆春節假期都落在1月，去年則僅有2天落在1月，1月幾乎為完整的月份，以房市交易來看，工作日減少勢必會影響房市量能，因此，今年1月交易量較去年同期衰退實屬必然，預期房市將回歸供需基本面。

陳金萍說，2022年歷經全球貨幣緊縮、升息與經濟景氣下滑、兩岸關係出現變數等衝擊，民眾對於房市未來表現的預期已出現改變，購屋民眾轉趨觀望，由於今年還有經濟情勢、房市政策、市場超額供給與總統大選等四大變數，房市面臨挑戰。

她表示，雖然近期全球股市止跌回穩，平均地權條例修法三讀通過，定調不溯及既往，短期對市場衝擊減輕，不過，民眾看待2023年房市表現轉趨保守，即使看屋意願不減，但出價、付斡猶豫期拉長，都將左右房市交易量能，建議有意售屋的屋主，儘早展開汰弱留強的資產安排，適度讓利、降價，有利於加速成交。