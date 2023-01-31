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精華元月去函大陸市場客戶 調降全系列產品報價

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

隱形眼鏡產業2023年營運展望正向，除了日本、台灣可望續成長，中國大陸市場也可望在確診高峰趨緩後，重啟動能。不過，隨著疫後市場重新洗牌，競爭也愈趨白熱化，龍頭廠精華（1565）表示，為爭取中國大陸市場疫後商機，今年1月已發函客戶，將對客戶降價，且是全系列產品都降價，以爭取訂單。

精華表示，今年1月已發函客戶宣布降價，降價幅度依不同客戶而定，估中國大陸今年全年表現應會好過2022年。精華降價原因主要是有感於市場競爭太過激烈，希望能爭取更多訂單，由於中國大陸去年營收比重僅占6%，預估對毛利率影響不大，且解封後產品組合有機會更好，因為去年是以非日拋、水藍片成長高，2023年日拋、彩片比重有機會拉升。

精華去年在中國大陸市場表現疲弱，過去大陸市場營收占比約有二成，去年下滑到6%，主要原因除了受疫情影響，還包括同業競爭激烈，以及當地政策打壓，對隱形眼鏡的銷售更加嚴格。也因此公司今年不惜降價搶市，一口氣調降全系列產品報價。

對於精華宣布調降大陸市場報價，同業晶碩（6491）表示，隱形眼鏡市場每一年都要面對價格競爭，所以長期有降價的趨勢，公司會針對個別客戶的訂單量和新開案量，參考市場價格水準給與讓價，但不會對所有客戶全面性的調整價格。主要是不希望純靠價格競爭，所以會用差異化服務和品質維護客戶關係，且若中國大陸降價太多也會影響到日本和歐美市場的價格，所以會盡量維持，目前還是採個別客戶議價方式。

視陽則表示，公司專注於矽水膠產品，產品相對有競爭力，可避免陷入價格競爭的紅海市場。不過，今年毛利率壓力仍相對大，主要是原料成本增加，加上人力成本攀升，後市需靠營收持續放大，規模經濟可望抵消部分來自成本增加的壓力，將積極控制毛利率下滑幅度。

精華 毛利率

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