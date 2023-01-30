快訊

獨／銀行保險人事大風吹 台新人壽資深副總盛季瑩轉戰南山

台女星遊泰控遭勒索「付上萬脫身」 泰警改口認了：有收錢

燁輝子公司鑫陽斥資2億餘元 取得向榮生技14%股份

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

燁輝（2023）30日晚間公告，百分百持股子公司鑫陽鋼鐵以2.08億元取得向榮生技3200張私募普通股，對向榮生技的持股占比為14.45%，後續燁輝所屬義聯集團旗下義大醫院可望擴大與向榮生技深度合作、創造雙贏。

燁輝指出，是以每股26元取得向榮生技私募普通股，以向榮30日收盤價37.55元計算，折價約30.7%，相當划算。

根據公開資訊，向榮生技聚焦幹細胞科技研發應用，布局再生醫學領域，依循國際醫藥法規協和會 ICH 規範建置完善的脂肪幹細胞來源異體細胞庫，供應臨床試驗新藥及其他學研單位各項適應症的開發。

另向榮生技的幹細胞新藥「ELIXCYTE」應用在膝骨關節炎治療及慢性腎臟病治療，幹細胞衍生技術也應用於視網膜退化性疾病及其他再生醫學的應用開發。

生技 幹細胞 燁輝

延伸閱讀

「CCC數位平台」化身「夢境博物館」現身台北國際書展！ 現場闖關再抽臺漫限定周邊！

中鋼、中鴻 下游訂單湧現

經濟日報社論／醫療科技發展潛力無窮

外資賣超122.49億元 逆勢買超最多的竟然是這檔ETF

相關新聞

年節拉長帶動「看房走春」 今年台中市場清一色為自住客

受平均地權條例修法影響，投資客幾乎消失，預售買盤回歸乾淨自住市場，今年台中市各大接待中心年假幾乎都拉長，並集中在初五、初...

「等房族」大增 去年前11月全國繼承移轉創新高

根據內政部統計月報資料顯示，去年前11月建物累計繼承移轉達6.4萬棟，創下歷史新高，全年有機會挑戰7萬棟，繼承移轉每年數...

為台積南科先進製程廠「解渴」 中鼎集團做了些什麼？

台灣科技業尤其是半導體業發展，水、電能否充足供應是關鍵，也牽動水電資源分配的國家政策問題，台積電（2330）為提升用水的掌握度，同時也順應全球ESG風潮，今年完成「南科工業再生水廠興建及操作營運案」，為台積電南科先進製程廠區「解渴」的背後幕後的功臣是中鼎集團。

步入超高齡社會 繼承與未繼承不動產數量同創新高

隨人口快速老化，繼承狀況日漸普遍，根據官方統計全台繼承與未繼承的數量皆創歷史新高，至去年11月底，未辦理繼承登記的土地面...

少見！台中北區四房新屋短缺 有建案二年內加價千萬搶買

台中七期豪宅轉手價差千萬元時有所聞，不過近期台中北區罕見出現一筆四房大樓物件加價千萬元搶買的案例。仲介指出，北區四房新屋...

饗賓四品牌插旗大葉高島屋 首發蔬食Buffet果然匯開幕

饗賓餐旅開春首發！旗下最高人氣蔬食Buffet「果然匯 蔬食宴」6號店「天母店」， 1月29日於北市大葉髙島屋百貨正式開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。