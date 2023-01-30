燁輝子公司鑫陽斥資2億餘元 取得向榮生技14%股份
燁輝（2023）30日晚間公告，百分百持股子公司鑫陽鋼鐵以2.08億元取得向榮生技3200張私募普通股，對向榮生技的持股占比為14.45%，後續燁輝所屬義聯集團旗下義大醫院可望擴大與向榮生技深度合作、創造雙贏。
燁輝指出，是以每股26元取得向榮生技私募普通股，以向榮30日收盤價37.55元計算，折價約30.7%，相當划算。
根據公開資訊，向榮生技聚焦幹細胞科技研發應用，布局再生醫學領域，依循國際醫藥法規協和會 ICH 規範建置完善的脂肪幹細胞來源異體細胞庫，供應臨床試驗新藥及其他學研單位各項適應症的開發。
另向榮生技的幹細胞新藥「ELIXCYTE」應用在膝骨關節炎治療及慢性腎臟病治療，幹細胞衍生技術也應用於視網膜退化性疾病及其他再生醫學的應用開發。
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