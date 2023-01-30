年節拉長帶動「看房走春」 今年台中市場清一色為自住客

受平均地權條例修法影響，投資客幾乎消失，預售買盤回歸乾淨自住市場，今年台中市各大接待中心年假幾乎都拉長，並集中在初五、初六開工。市調發現，雖然看屋人潮相較往年下滑，但來客準確度提升，且清一色為自住客。

另外，去年第4季開始，市場累積不少遞延性買盤，具有建設題材及品牌力加持的地段，仍備受期待。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，近期雖有平均地權條例影響，但設有不溯及既往原則且利空幾乎出盡，仍有不少剛性自住買盤積極看房，成屋價格逐漸鬆動，也使整體市場越來越健康。未來一年基本上就是自住當道，而購屋族對於建築品質及品牌實力，會更加嚴格篩選。

觀察近期進場的指標預售個案，如「時代海德大廈」，初六至初八期間有十多組預約賞屋。

現場銷售觀察，賞屋客大多為自營商、長期置產族群，雖成績不如以往，但以現況來說，成交率與客層準確率都有提高的現象。

「時代海德大廈」座落於水湳經貿園區，且為生態住宅段第一個案子，因此備受矚目。建築外觀首次跳脫古典風格，並以倫敦國際級豪宅「海德公園一號」作為設計理念，公設部分則延續時代建設古典奢華的大廳元素，產品規劃38至46坪、均質3至4房。

近來14期重劃區也因低建蔽、大街廓、高綠覆的特性，加上建設動能強勁，逐漸成為台中居住品質最佳、且最受購屋族矚目的精華地段之一。

其中，熱銷指標個案「順天King's Road」自農曆初六開工以來，就有十多組包含台商、醫師等高資產階級的購屋客前來賞屋。現場銷售透露：「這波來賞屋的，都是定位明確的長期置產型客戶」。

此外，區內深受科技族青睞的新案「元城上階綠」，自初五開工後有十多組來客、同時也有順利成交，再次證明具備優越生活條件，以及發展前景的房市區域，買盤依然有撐。

寶璽機構旗下的睿嚮建設，初試啼聲的新作則選在潭子弘富重劃區推出「睿嚮大涵」。業者選在年前上樑，接待中心初五開始約有十多組來客，清一色都是自住客。

此案施工、規劃團隊皆由寶璽建設原班人馬操刀，打造零店面精品寓所，採先建後售，產品規劃戶戶邊間雙面採光，標配遠超同級產品，客廳更採用豪宅也罕見的「全景式玻璃落地窗」，兼具視野及採光。

值得一提的是，此案包括鋼筋、水泥、冷熱給水管、排水管等原料，皆採用股票上市公司的台灣一級優良大廠，且同案各項原料也都選用一樣的品牌，以確保品質穩定。目前全案已有29筆預售實登揭露，均價約36.7萬元。

久樘開發農曆初三就開始迎賓，在沙鹿家樂福商圈推出的2至4房新案「久樘花漾天鵝」，光是初三到初八開工前，就有近30組賞屋客，進場後氣勢十足、受到自住客高度關注。

而位在西屯的豪墅案「久樘柏登莊園」，成交總價已突破6,000萬元，農曆年期間仍有近十組來客量。

久樘開發銷售顧問說，農曆年期間，不少台商紛紛回國，仍相當看好台灣未來的房屋市場走向，並認為在當前經濟環境下，投資房地產還是較能保值，因此賞屋意願都頗高，成了相當特別的「走春」行程安排。