長興去年每股稅前盈餘2.89元 陸封控鬆綁景氣可望回溫

化工股長興材料（1717）今（30）日公告，自結2022年12月稅前盈餘為0.53億元，每股稅前盈餘0.05元；累計全年稅前盈餘35.15億元，年減20.69%，每股稅前盈餘2.89元。長興表示，去年受大陸疫情封控影響，營運先盛後衰，展望今年，預期大陸封控鬆綁後，經濟景氣可望逐步回溫，帶動相關產品需求。

長興12月合併營收35.87億元，較上月減少11.96%，與前一年同期相較減少18.81%。長興指出，受中國大陸疫情干擾，市場需求減緩，且因年末季節性費用支出增加，營業費用率較高，12月稅前盈餘0.53億元，較上月減少73.09%。

長興2022年全年營收維持與前一年相當，然受到上半年原料上漲、下半年去化庫存等因素，全年稅前盈餘減少20.69%。長興表示，旗下各事業部門中，合成樹脂、特用材料的主要市場在大陸，隨大陸封控鬆綁之後，預期經濟活動將逐步回復熱絡；電子材料部分，隨PCB產業持續去化庫存，產業景氣可望回升，乾膜光阻出貨也將隨之增長。