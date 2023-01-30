少見！台中北區四房新屋短缺 有建案二年內加價千萬搶買

台中七期豪宅轉手價差千萬元時有所聞，不過近期台中北區罕見出現一筆四房大樓物件加價千萬元搶買的案例。仲介指出，北區四房新屋數量出現短缺，當地自主買盤比例高，不少四房成屋交易都屬高價前段價格，主要原因就是物以稀為貴。

該筆轉手加價千萬元的交易為舜元「睦森林」17樓戶，屋齡3年，是區域內極少數大四房格局的新成屋，含2車位總面積為89.63坪。就內政部實價登錄歷次移轉明細來看，新成交總價3,500萬元與前次房屋總價2,366萬元，2年間價差竟高達1,134萬元。

群義不動產全國店副總王俊發說明，價差千萬元只是帳面數字差異，實際原屋主買來自住已花費300萬元裝潢，後來因為工作通勤時間問題，不得已轉賣，光是房地合一稅35%就付了241萬元，實價獲利約450萬元。

王俊發分析指出，房市風向轉為自住為主，三至四房產品成為購屋客首選，加上北區開發素地稀少，多數個案基地偏小，建案規模與公設豐富度都必需有所取捨，這些都是「睦森林」能夠創價千萬元以上價差的可能原因。

王俊發說，除了「睦森林」之外，同樣屬於四房產品的國泰「御博苑」、惠宇「仰德」、惠宇「科博仰森」，也都是北區成屋市場的熱門物件，其中屋齡8年、面對育德園道第一排的惠宇「仰德」，成交單價已接近每坪50萬元。

當地新近落成的「順天科博」社區，總戶數81戶已實登77戶，且全數都是預售時期交易，最高成交價為每坪55萬元的頂樓戶，仲介市場也僅有2筆物件高價掛賣，自住客惜售氛圍與其他區域大相徑庭。

不只成屋市場搶手，連帶上游預售市場的三、四房產品也熱賣。其中配有四房產品的預售案「達麗冶翠」表現一枝獨秀，該案是睽違已久的北區園道第一排新案，更罕見地延攬國際團隊操刀建築設計，而「達麗冶翠」基地面積達833坪，具有足夠規模打造地標式建築與豪宅公設空間，是有別於區域內其他新案的另一大優勢。

此外，「達麗冶翠」的四房產品規劃45坪，坪效發揮極大化是最大特點，不含車位總價約在2,500萬元上下，目前已購客當中，有部分客層為透天換大樓，也有台商返鄉置產的。選中四房產品除了是自己與小孩同住，多一個房間未來還可作孝親房使用，也有客戶二房與三房各買一間，將來父母親住二房，子女住三房，同樓層可以就近照應又不互相干擾。

台中市建築經營協會市調委員白洪章說，自住型購屋客在空間的考量上各有思慮，加上長遠房價走揚的趨勢不變，精打細算的購屋客出現「一次買足」的心態，把小孩、長輩的生活空間都考慮進去，也有父母親出資為兒女買房，想多留一間房給自己的案例。