閎康去年稅前每股盈餘12.66元 美日布局持續推進

半導體檢測大廠閎康（3587）今（30）日公布2022全年自結獲利，營收為新台幣39.74億元，年增18.24%，毛利率36.91%，稅前淨利7.85億元，稅前每股盈餘 12.66元，較去年同期稅前每股盈餘 11.36元相比成長。公司說明，持續成長主因國際化發展策略奏效及受疫情影響輕微。

閎康為亞洲最大第三方半導體檢測分析實驗室，本著貼近客戶需求，就近建立實驗室的服務精神，自2007年起即開始展開全球化佈局。閎康目前在台灣、中國大陸和日本共擁有14座實驗室，服務品項超過630種。2023年預估上海四廠及深圳實驗室營運規模將持續擴大，熊本實驗室亦將於上半年完成裝機，下半年開始貢獻營收，而隨著大客戶於美國設立新廠，公司亦正規劃前進美國設立實驗室。

公司強調，公司自成立以來即著重研發和創新，往往領先客戶推出更先進的檢測技術，通過擴大在全球的佈局及更完整的服務項目，閎康因而能提供給客戶更即時與更好的服務。

在過去一年，受到中國大陸多次疫情封控影響，電子產業供應鏈或多或少受到波及，然閎康受影響相對經微，主因閎康客戶遍及產業上中下游，客戶分散程度高，單一大客戶佔比不大，加上全球產能調度得宜，由日本及台灣實驗室協助中國大陸當地客戶的緊急需求，閎康能在2022年繳出此優異獲利成績單，更可凸顯全球化佈局的優勢。

閎康表示，由於技術的精進及高品質的服務，早已成為客戶最可靠的合作夥伴，近年在國際上佈局愈發完整，對於客戶的研發效率提升大有助益，隨著半導體製程不斷微縮及新應用不斷崛起，半導體檢測在研發過程中越顯重要，隨著新設立的晶圓廠陸續完工，閎康業績亦將水漲船高。

日前閎康舉辦全球視訊連線年終尾牙抽獎，除董事長特別加碼獎等多項獎項之外，董事長謝詠芬博士為慰勞閎康全球各地同仁一整年的辛勞，更抽出二台百萬汽車(Lexus & Buick)作為特別獎，而沒抽到獎的同仁也有最低六千元的哈哈獎。另外，為深化全球佈局策略，閎康更為所有外派海外同仁加發一個月年終獎金，期望往後能夠有更多優質全球化人才可以加入閎康，與公司共同成長。