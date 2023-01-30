浩子變「店長」！代言求職平台518熊班

服務業專屬求職平台「518熊班」今(30)日正式公佈全新代言人，由與「餐飲」有深厚連結的浩子擔任2023年度品牌代言人，希望透過近期餐廳經營類實境節目累積的高人氣，持續擄獲18-34歲目標客群，帶動對於「518熊班」的品牌好感度。

數字科技副總經理邱建銘表示，「518熊班自轉型成為『服務型人才媒合平台』後，服務業型企業用戶占比已超過7成，餐飲業企業亦占比近5成，因此我們將持續深耕服務業人才市場，而今年選擇邀請浩子擔任品牌代言人，也是看好過去美食節目的主持經歷，及近期的餐廳經營類實境節目，相信在浩子的加乘下，518熊班將會有更加亮眼的表現！」

對於大眾看待餐飲服務業的刻板印象，浩子在長時間主持美食節目後，卻有一套自己的獨特看法，「那些用心把一道道餐點做到最好的人們，我真心佩服、也覺得他們很偉大，因為在我看來，食物進入胃之前，是先經過『心』的，先通過心才會到胃，這些料理不僅餵飽我們，更撫慰我們。『一日三餐』，當你把這三餐吃好、吃得開心，再去面對生活，會發現你很有能量！」更表示能成為518熊班代言人感到非常開心，「希望每個人都能藉由『518熊班』找到屬於自己的舞台，並發光發熱、獲得成就感或引領生活往前，我會覺得我做了一件很棒、很有意義的事情！」

浩子全新代言廣告影片同步釋出，廣告中浩子化身擁有「西餐廳」、「服飾店」及「手搖飲」三間店的店長，高唱518熊班「求才歌」徵工作夥伴！為歡慶518熊班品牌代言人正式公佈，即日起至3月31日只要於活動網站上參加活動，就有機會免費飛日本，還能抽溫泉飯店萬元住宿金及高級日本料理雙人餐券。