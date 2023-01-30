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安森美與大眾汽車集團合作 導入碳化矽基板開發車用逆變器

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安森美國總部外觀。取自芯智訊
安森美國總部外觀。取自芯智訊

半導體車用元件大廠安森美（onsemi）今日宣布與德國大眾汽車集團 (VW)簽署策略協定，為大眾汽車集團的下一代平台系列提供模組和半導體元件，以實現完整的電動汽車 (EV) 主驅逆變器解決方案。安森美所提供的半導體將作為整體系統最佳化的一部分，形成能夠支援大眾車型前軸和後軸主驅逆變器的解決方案。

安森美將首先交付其 EliteSiC 1200 V 主驅逆變器電源模組，作為協議的一部分。EliteSiC電源模組具備接腳兼容特性，可輕鬆地將解決方案擴展到不同的功率級別和多種馬達。在過去的一年多裡，兩家公司的團隊攜手合作最佳化下一代平台的電源模組，開發和評估預備生產樣品。

大眾汽車集團運營與策略半導體工作小組 COMPASS 的負責人 Karsten Schnake 表示：「安森美主驅逆變器模組的傑出性能和品質，加上我們共同努力創造的出色系統解決方案，使我們能夠提供非凡的駕駛體驗和品質，滿足顧客對大眾汽車品質的期望。」

安森美執行副總裁暨電源方案部總經理 Simon Keeton 表示，安森美廣泛的製造布局，包括具備彈性的端到端 SiC 供應鏈，使安森美能夠滿足原始設備製造商(OEM) 的供應保障需求。

該電動汽車逆變器解決方案由安森美的 EliteSiC 1200 V 3x 半橋模組組成，支援前軸和後軸逆變器，覆蓋廣泛的功率範圍。

半導體 電動汽車

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