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雙北合作！環狀線第一階段屆期平順移轉

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市長蔣萬安表示，環狀線當時由新北出資北市府代為興建，以及環一整條路線都在新北市，所以依照契約，契約到期就要移交還給新北。台北市政府提供
台北市長蔣萬安表示，環狀線當時由新北出資北市府代為興建，以及環一整條路線都在新北市，所以依照契約，契約到期就要移交還給新北。台北市政府提供

新北市委託台北市營運維護管理環狀線第一階段，其行政營運契約將於今(30)日屆期，經雙北市府溝通後達成共識，雙北將共同合作無縫移轉。

台北捷運局表示，依據雙北市政府協商共識，環狀線第一階段所有財產於營運契約屆期當日(2023年1月30日)即移回新北市，在不影響旅客權益、營運不中斷且服務不打折原則下，雙北市政府將共同作業，合作營運，雙北市政府將共同報請交通部，由新北市政府擔任環狀線第一階段地方主管機關。

至於，環狀線第一階段加上未來南北環及東環所形成的首都環狀線，雙北市政府亦有共識由一家營運機構執行營運，後續於南北環段完工前一年決定統籌營運事宜。

台北市長蔣萬安在春節連假開工(30)日這天，向所有市府員工賀歲廣播，在接受媒體聯訪被問及環狀線營運移轉事宜時表示，依照跟新北市簽訂的行政契約，當時由新北出資北市府代為興建，以及環一整條路線都在新北市，所以依照契約，契約到期就要移交還給新北，所以目前雙方已經達成這樣的共識，但最重要是要確保旅客的權益不受影響，在整個移交過程中一定會讓它非常順利完成。

媒體接續問到，完工之後會希望統一由一間捷運公司來經營，台北市會去爭取經營權？蔣萬安說，依照大眾捷運法以及兩個城市的共識，他認為，未來當全線包括南北環段完成之後，一定是由一家捷運公司也就是一個地方政府來營運，這個部份雙方都有共識。

媒體問，過渡期會有多久？蔣萬安表示，這個部份北市府都會持續跟新北來緊密合作，最重要是確保旅客權益，以及在整個移交過程非常的順利，這是雙方共同的目標。

媒體問市長會爭取未來經營權？蔣萬安回應，依照過去的經驗以及相關法規，未來全線完工之後，包括路線的長度、出資的營利等等，這些都是未來市府考量的部分。

捷運 蔣萬安 經營權

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