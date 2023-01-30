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新北5大低總價購屋路段 淡水四條、一條在中和

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中和景平路示意圖。記者游智文／攝影
中和景平路示意圖。記者游智文／攝影

房價、物價飛漲的時代，購屋負擔沉重，低總價住宅因此深受首購族、小資族青睞。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計出2022新北市1,200萬內低總價住宅五大熱門交易路段，有四條在淡水區，一條在中和區。

根據永慶房屋統計，今年新北市低總價住宅熱門交易路段，由淡水區北新路交易170件奪下冠軍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北新路與淡金公路交會處有輕軌淡金北新站，有大型連鎖超商、傳統市場，還有正德國中，北新路多為20至25年社區大樓，單價約在23萬，不用千萬就能購屋，因此吸引不少沿著捷運線找屋的年輕購屋族群。

第二名是中和區景平路146件。景平路是中和區的主要交通幹道，沿線有秀朗橋、景平、景安、中和捷運站，鄰近學校有中和國小，也有不少大型量販店、傳統市場，其中景平、秀朗橋站附近房價較為親民，每坪50萬出頭，景平路產品多元能滿足各個族群需求。

第三名以後的路段皆位於淡水區，包括新市五路三段、新市三路二段、學府路。

陳金萍表示，淡水隨著陸續完工的淡海輕軌、淡江大橋，未來還有淡北道路，漸漸成熟的交通系統，未來發展可期，且生活機能也日益完善，雖然通勤需花費一些時間，但卻能用較北市親民許多的價格買到寬敞舒適的居住空間，因此受到不少小資首購族的青睞。

陳金萍提醒，欲購入低總價住宅要注意坪數，單價越高室內坪數可能會被壓縮，另外，接近市中心的低總價宅多數屋齡都偏高，在購屋時要多留意屋況，避免老舊住宅線路或結構影響居住安全，並注意周遭環境、氣候環境、通勤等因素自己是否能接受。

淡海新市鎮示意圖。記者游智文／攝影
淡海新市鎮示意圖。記者游智文／攝影
資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋

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