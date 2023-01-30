和泰董事長：盼敏捷如兔 2023年積極躍上新高峰

歷經新冠肺炎洗禮，和泰車（2207）三年以來，終於舉辦實體團拜，董事長黃南光表示，和泰汽車因在去年艱困的大環境影響下而虧損，但我們仍然力排萬難，再度於汽車本業上交出亮眼的成績單；這都是所有同仁努力奮戰所創造出的豐碩成果。

展望兔年，相信和泰汽車將猶如兔子般敏捷機靈、活力跳躍，跨過挑戰，在2023年積極躍上新高峰，創造更亮眼的成績。

黃南光說，和泰汽車已成立75年，請全體同仁，持續保有「Think Amazing」的思維，進一步將「Do Amazing」精神融入工作中，讓我們團結一致，必能突破困境，使和泰汽車成為全方位的NO.1，創造移動永續的新時代。