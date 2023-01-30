比預售猛！ 嘉義中古屋一年漲3成 房仲揭原因
嘉義市近幾年在建設話題的發酵下，房價快速補漲。東森房屋研究中心統計實價資料，近一年嘉義市中古屋的平均房價從每坪11.8萬元增長到每坪15.1萬元，漲幅為28%、近三成，預售屋的平均房價則從每坪22.4萬元增長到每坪26.3萬元，漲幅為17.4%。
對於嘉義市中古屋房價漲幅領先預售屋，東森房屋嘉義168加盟店店東林坤生分析主因有二，一是嘉義市腹地狹小，新推案數量有限，目前嘉義市仍以中古屋交易佔最大宗，新成屋、預售屋的交易佔比不多。
第二，嘉義市中古屋和預售屋的價差大，目前嘉義市屋齡20~30年的中古屋開價普遍在每坪15萬上下，新大樓、華廈的開價已經站穩2字頭，少數新推案的開價甚至跳上3字頭，在比價效應下，CP值更高的中古屋就成為了許多購屋民眾的首選，身價自然也是水漲船高。
除此之外，平均地權條例已於本月通過三讀，該條例對預售屋換約轉售有著嚴格的規定，此時購買預售屋的風險不言而喻，導致愈來愈多的購屋民眾開始把目光投向看得見、摸得著的中古屋市場。
林坤生指出，目前嘉義市的自住買盤大概佔到8成左右，其中新成屋、預售屋交易主要集中在湖子內重劃區內，由於新建案房價相對較高，負擔壓力相對較重，大部分口袋不深的首購族、換屋族還是會首選屋況好、地段佳的中古屋，目前嘉義市以屋齡20年左右、總價1000萬上下的中古透天買氣最佳，通常只要一釋出，很快就會被眼尖的民眾買走。
東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，嘉義的自住買盤佔比很高，區域房市支撐力相對較強，尤其最近幾年在湖子內重劃區、西區大發展、鐵路高架化、IKEA等熱點議題的加持下，區域房市表現不錯，長線來看，嘉義市房市將持續穩健發展。
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