經濟選書／開拓營收 多元獲利

數位時代的價值獲取，儘管同樣是以價值創造為基礎，但企業收費的對象卻不限於產品，而是以各種形式，不受拘束地提出創造、放大利潤的方案。企業思考的主題，是該如何從現行事業活動中，創造更多利潤？該在哪個時間點收費，才能提升企業獲利？除了顧客以外，還有沒有誰能貢獻更多利潤？是否有能持續挹注利潤的方法，而不是只有當下的獲利？

《多元獲利模式大全》書封。商業周刊／出版 這些課題的出現，意味著企業除了為產品定價、銷貨賺錢之外，又多了不同的選擇，可以用其他方法來創造利潤。即使在「銷售」上賺不到利潤，企業還是可以從其他營收來源獲利。

其中最具代表性的是臉書和谷歌所採用的「三方市場」，也就是所謂的「廣告模式」。在這一套模式當中，企業利用主要商品——搜尋服務或應用程式所創造的價值，完全不向使用者收費。僅這樣做，當然也就無從獲利。

不過，企業在價值獲取上花了一些巧思，改向其他參與者收費。換句話說，只要把獲利模式改成「從廣告主身上獲利」，企業就能以「免費使用」為號召，贏得顧客滿意，同時又能賺到利潤。使用者既可免費使用，又能享受優質內容，當然會蜂擁而至。不過，要讓這一套模式順利運作，企業與廣告主之間，需要備妥完善的溝通機制。

亞馬遜也善用價值獲取模式，打造了一套機制，讓原本無利可圖的事業也能賺到利潤。相較於那些有實體門市的零售業者，經營電商網站的亞馬遜的確可以大幅撙節成本，但相對也要付出龐大的物流成本。

於是結算下來，即使是堂堂電商龍頭亞馬遜，利潤同樣很微薄。不過，亞馬遜懂得用其他方法，來補足短少的利潤。他們將在電商產業培養的價值創造當成基礎，開創出「亞馬遜雲端運算服務」（AWS）這個新的營收來源，並從中創造利潤。

誠如各位所知，蘋果是一家生產、銷售iPhone、iPad和Mac電腦等裝置的公司。但其實它也是無廠公司，生產都委由合作夥伴執行，真正由蘋果公司操刀的就只有產品企畫而已。因此，蘋果公司的產品，其生產成本都比企業自行產製來得高。

於是，他們透過巧妙的品牌包裝，撩撥顧客的情緒，催生出其他同業產品望塵莫及的超高願付價格。

而蘋果的獲利來源還不僅止於此。他們還善用價值獲取，發展出可賺取更多利潤的事業。iTunes就是這種多元發展的鼻祖。蘋果透過音樂的數位發行，在銷售裝置之外，創造出了不同的收費點。由於iTunes是按顧客收聽的曲目數量多寡來收取手續費，故能賺到相當可觀的毛利。

即使是在早已享譽全球的蘋果公司，營收來源的多元化發展，仍為企業帶來了「光靠價值創造根本不可能達到」的獲利金額，以及更多的期待。