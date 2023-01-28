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這張好多零！公車誤點買刮刮樂 新北父子中百萬

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

台灣彩券公司表示，幸運刮中「1,200萬大吉利」二獎100萬元的是一對父子，當天年約40歲的爸爸與兒子在新北市樹林區民利樂彩券行外的站牌等公車

過年期間車子誤點，小朋友不耐久候，直吵著要爸爸買刮刮樂玩，進店後一直指著同一張「1,200萬大吉利」，很堅持要刮那張。

爸爸有點不耐催促說公車快到了回家再刮，小朋友堅持要當場刮，刮開後跟爸爸說：你看，這張有好多零喔。爸爸拿過去一看，表情從不耐轉為驚喜，居然是幸運刮中100萬元。

爸爸開心的表示，公車誤點和小孩堅持竟然能幸運刮中百萬大獎，真的是冥冥之中自有安排。

1,200萬大吉利是台彩公司的熱銷刮刮樂，今年共有六個頭獎1,200萬元、175個100萬元。截至1月26日，已刮出0個1,200萬元、25個100萬元。

公車 彩券行 刮刮樂

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