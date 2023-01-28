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高市社宅首案「凱旋青樹」 2/7受理租宿

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄首案社宅「凱旋青樹」共245戶，2月7日起受理招租。記者王昭月／翻攝
高雄首案社宅「凱旋青樹」共245戶，2月7日起受理招租。記者王昭月／翻攝

高市府響應中央社宅政策，建立「住宅推動平台會議」機制，至今兩年來與國家住都中心合作共決標19處8710戶社宅，動土興建14處共7009戶社會住宅，解決弱勢及青年居住問題。首件公告招抯的「凱旋青樹」社宅訂2月7日至3月1日受理申請，符合條件民眾可把握機會。

蔡英文總統喊出8年興辦20萬戶社會住宅政策，高雄府帶頭響應，興辦目標逐步拉到1萬5千戶，選址也以人口密集、大眾運輸導向（TOD）及配合產業發展為為考量要件，甚至釋出市區精華地蓋社宅，也規畫配備長照、托育等公共或社福服務。

高雄市都發局長吳文彥表示，市府也由副市長林欽榮率團隊主動建置「高雄市社宅推動平台會議」，至今年元月與住都中心開過至少13場次協調會議，透過多元方式提升居住量能，且高市自行規畫興建的地點不乏市區精華地段，包括捷運周邊的岡山社宅、中都重劃區的新都社宅、近捷運大寮站的大寮社宅及亞灣社宅等。

高市首件公告招租的「凱旋青樹」社宅，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距台鐵民族站僅300公尺，機能便利，2月7日至3月1日受理申請，可上高雄市社會住宅網https://shouse.kcg.gov.tw/查詢 ，系統開放時間為2月7日上午9點到3月1日下午5點30分，登記人數若超過申請數，則以抽籤決定。

市長陳其邁表示，高雄以興建社會住宅、租金補貼、包租代管等方式，多管齊下盼照顧青年及弱勢居住者的權益，其中多處社宅均結合公共運輸場站及周邊地區開發，讓青年、弱勢及產業就業人口可就近享有便捷優質的居住環境。

社會住宅 捷運 精華

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