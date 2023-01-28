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AI藝術革命正在台灣開展 結果跟你想的不一樣

經濟日報／ 記者徐碧華／即時報導
李善單創作的《Master Alien》系列，算是AI藝術的作品，完售。 圖／台北新藝術博覽會
李善單創作的《Master Alien》系列，算是AI藝術的作品，完售。 圖／台北新藝術博覽會

「已經沒有畫可以換了。」現場導覽人員說，賣得非常好。就在農曆年假期，一場AI藝術革命在北台灣淡水上演。AI藝術所能呈現的與傳統藝術截然不同，也如預期的，有幾位非科班出身的也成為藝術創作者。

在「淡水．千手千眼觀世音菩薩」舉行的秘境藝術展剩最後兩天，詳細介紹可以看官網https://www.yuandao.org.tw/z-act01.php。能銷售的僅剩幾幅，不過，還是值得一看。四樓《萬佛朝宗》18尊古佛的錄像作品不賣，一樓同屬《異次元也有菩薩》系列的十尊佛像也不賣，藝術家李善單的《Master Alien》系列完售，但因畫作還需做點後續處理，買家沒把畫作帶走，還可以看得到。

什麼樣的AI藝術能被認同是藝術？AI藝術會對現有的藝術帶來什麼樣的衝擊？有了AI演算的幫助，人人都可以成為藝術家？有好多好多的議題值得探討。

秘境藝術展是2023台北新藝術博覽會（A.R.T.）的會外展，也可以說是不算預展的預展，是一次嘗試或者測試。A.R.T.今年的創作主題定為「平行世界」，很多人搞不清楚這一場藝博會到底要呈現什麼？直到秘境藝術展，大概有點輪廓。

一位導覽人員指出，可以把「平行世界」解讀為地外文明、甚至不同維度的世界。

李善單說，他一直很難把佛經中所描述的世界、所講述的佛、甚至大成就者講經時不同世界的天龍八部齊聚聽講護持的情境，用語言說得清楚。「透過AI運算，我做得到。」

「龍王和龍長得完全不一樣，龍是座騎，龍族不是龍。」李善單說，龍族也不是人族，不是長成人的樣子。這次的創作有一龍族的形象，但畫作介紹沒有點明。

對藝術家童勝和來說，透過AI運算，可以非常快速的創作出他心中所想的，「快速而精緻」。他這次展出55幅作品，到今天上午只剩四幅可以銷售。

不曾想過當藝術家的人也可以創作。台北新藝術博覽會的大會主席周貝芬創作八幅AI藝術，第一天就完售了。A Kuei、Camila L、Goolum C、Ruby不是科班出身，這次也有作品展出，也幾乎完售。「在AI運算的協助下，繪畫不那麼重要，但是創意還是必須。」一位導覽人員說。

AI會做出一堆都一樣的東西？實驗結果，不。不同的人下同樣的指令，運算出來的圖是不同的。文如其人，即便是透過同一個AI軟體，創作的東西還是有屬於創作者的風格。

除了AI藝術，秘境藝術展的主視覺仍是當代藝術。一進門，一眼就能看到一隻262公分、加上20公分底座的《法界大行》鞋。再往前走，會看到一隻同樣的、小尺寸的鞋，放在一個禪坐老者的右腳邊。

《法界大行》鞋造型很特別，不是一只平平放著的鞋，而是像墊腳尖的樣子。導覽人員指出，這是在跨大步走，表示他來了、到了。

然後，你會看到很多人在此拍照，雙手撫摸著這隻鞋，導覽人員會提醒「最好摸遍」，把順利帶回家。

在二樓還有展示妙空祖師的法杖，作為藝術品，尺寸較小。導覽人員會告訴你，妙空祖師和他的唯一傳人緣道的故事，「就是用這一根法杖，妙空祖師打斷緣道祖師的全身肋骨。」詳細故事可以參考官網https://www.yuandao.org.tw/legacy2.php。呂宗燦、黃子佼、許東榮等人這次也參展，黃子佼的是京都系列，呂宗燦還特別創作《百合供佛》，許東榮參展是石雕作品。

《萬佛朝宗》是沈浸式的錄像作品，到展場絕對不要錯過。 圖/台北新藝術博覽會
《萬佛朝宗》是沈浸式的錄像作品，到展場絕對不要錯過。 圖/台北新藝術博覽會
《法界大行》是主視覺，打卡必到。 為什麼只有一隻，而不是一雙？現場可以問問導覽人員。 圖/台北新藝術博覽會
《法界大行》是主視覺，打卡必到。 為什麼只有一隻，而不是一雙？現場可以問問導覽人員。 圖/台北新藝術博覽會
許東榮的石雕結合力與柔。 圖/台北新藝術博覽會
許東榮的石雕結合力與柔。 圖/台北新藝術博覽會
黃子佼以《京都》系列參展。 圖/台北新藝術博覽會
黃子佼以《京都》系列參展。 圖/台北新藝術博覽會

藝術家 黃子佼

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