高雄捷運小港林園線行經三大產業園區 將規畫社會住宅

高雄市政府農曆年前陸續完成捷運小港林園線軌道及機電工程發包，朝民國119年完工通車目標前進。捷運局表示，此線行經臨海、林園及新材料循環三大國家級產業園區，年產值超過 1.52 兆，將朝聯開及TOD（大眾運輸導向發展）規畫，納入社會住宅。

行政院去年9月核定高雄捷運小港林園線，市府捷運工程局陸續辦理招標發包作業，今年1月完成「RLT01標軌道統包工程」、「RLM01標機電系統統包工程」評選作業。

捷運局指出，小港林園線總長11.59 公里，總工程經費逾533億元，從高雄捷運紅線R3車站預留隧道往南延伸，經沿海路最後在中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，地下車站6 站及高架車站1站，共設7座車站，串連南北產業園區與高雄國際機場，每年可望服務上百萬觀光遊憩人次。

此外，小港林園線行經臨海工業區、林園工業區及新材料循環經濟產業園區，有利串聯台積電等南部半導體 S 廊帶廠商，啟動石化產業轉型升級，邁向高值化發展。

捷運局說，配合國家住宅政策，小港林園線以「捷運場站聯合開發，輔以 TOD 發展規劃」，納入社會住宅規畫，以利產業園區員工就近居住及工作。