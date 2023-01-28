2022豪宅王出列 高雄豪宅王由「京城天贊」蟬連

台灣房屋集團趨勢中心彙整2022年高雄、台南二都豪宅王，分別是京城建設、單坪售價63萬的「京城天贊」與盛富建設、奇美建設每坪以43.8萬售出的「森景澤」，均受高端客層青睞 ，創價出線。

根據台灣房屋集團趨勢中心彙整資訊，高雄2022年前5大成屋豪宅，冠軍仍由農16特區指標豪宅「京城天贊」蟬聯，宏舜開發位在美術館特區豪宅「高雄HH」（57.4萬）及皇苑建設出品的「皇苑世紀館」（54.2萬）分踞2、3名，亞灣區的「遠雄THE ONE」以每坪52.8萬元位居第4，鳥松區棠宇建設出品的「景中泱」（52.8萬）排名第5。

其中「高雄HH」睽違一年再傳交易喜訊，實價登錄揭露去年11月此建案15樓以總價7940萬元成交，原屋主持有約3年平轉售出；另「景中泱」去年5月7樓戶也以總價7100萬元成交一戶。

台灣房屋高雄美術館加盟店東蔡志揚表示，相較於中北部，高雄豪宅市場交易量表現較溫和，有些個案幾乎1、2年一賣，分佈區段也不再侷限美術館、農16特區，亞灣及鳥松區都有豪宅入榜，凸顯只要地段機能佳、具景觀優勢或優質生活圈，都同樣能受高端客層青睞。

台南2022年前5大豪宅，冠軍是位在仁德區的「森景澤」，去年11月頂樓戶以每坪43.8萬元，奪下豪宅王，亞軍是國泰建設在東區的代表作「上品硯」（38.8萬）。在地知名建商富立建設包辦2席，分別為東區「富立耘非凡」，由頂樓戶每坪以37.1萬元售出。安平區景觀宅「遠奏曲」（32萬）排第4；永華市政特區「府都UI」，頂樓戶31.4萬。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南4千萬元豪宅總價帶的物件並不多，房價門檻比其他縣市親民，成屋豪宅單價坐4望5。