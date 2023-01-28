台南最貴成屋豪宅爆黑馬 仁德區超越市區

台灣房屋統計台南2022年五大成屋豪宅榜單，冠軍意外花落仁德區的「森景澤」，該社區去年11月頂樓戶的最新交易，以每坪43.8萬元，打敗市區豪宅奪下豪宅王。國泰建設在東區的代表作「上品硯」，以17樓戶以單價38.8萬元，登上台南2022年豪宅亞軍。

在地知名建商富立建設包辦2席，分別為位於東區的「富立耘非凡」，由頂樓戶以37.1萬元拿下季軍。

另外，安平區景觀宅「遠奏曲」，則以單價32萬元名列第4名；永華市政特區的新成屋「府都UI」，頂樓戶以單價31.4萬元，站上社區最高單價，並名列為台南第五大豪宅。

資料來源／台灣房屋

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南符合官方4千萬元豪宅總價帶的物件並不多，不過從榜單來看，台南不僅房價門檻比其他縣市親民，豪宅價格也是相對平實，成屋豪宅單價天花板仍坐4望5中。

然而隨著房地合一2.0新制上路，針對高總價及第三戶以上住宅推出限貸政策，去年再受總體經濟、股匯震盪利空交雜，相對影響高端客層置產規劃，也讓南部豪宅成交價量表現更顯收斂，而「平均地權條例」今年元月修法過關，將針對私法人購屋採許可制，加上5年內不可移轉、讓與，估計在法規正式上路前，將可能推促豪宅客積極重整手上高總價資產。