曾傳一坪95萬天價交易 高雄HH屋主57萬平轉出售

高雄美術館特區指標豪宅「高雄HH」，睽違一年再傳交易。實價揭露，2022年11月，15樓戶以總價7,940萬元，每坪單價57.4萬元成交，登上2022年高雄五大成屋豪宅亞軍，不過資料顯示原屋主持有約3年，以平轉售出，帳面未獲利。

實價登錄「高雄HH」在2021年16樓兩戶以一坪65萬成交，直追高雄單價最貴豪宅「國硯」一坪68萬元，稍後更傳出頂樓26樓以一坪95萬元成交，號稱南台灣最貴豪宅，不過實價資料並未揭露。

另外，位於鳥松區澄清湖第一排的景觀豪宅「景中泱」，同樣時隔兩年多再傳捷報，2022年5月7樓戶以總價7,100萬元，單價52.6萬元成交，讓該社區也躋身2022年高雄5大豪宅第五名。

根據台灣房屋集團趨勢中心彙整，高雄2022年前五大成屋豪宅，冠軍由農十六特區指標豪宅「京城天贊」以每坪63萬元蟬聯，同樣位於美術館特區由豪宅建商皇苑建設出品的「皇苑世紀館」，以54.2萬元拿下第三名頭銜。

高雄農十六特區指標豪宅京城天贊 圖/台灣房屋

另外，亞灣區的「遠雄THE ONE」，以每坪52.8萬元，位居第四。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，高雄豪宅市場交易量與中北部相比表現較溫和，少數個案幾乎是一年、二年一賣，在價格上，五大豪宅中僅一案站上6字頭，不算亮眼。分布區段也不再由美術館、農十六特區專美於前，包括亞灣區及鳥松區皆有豪宅入榜。