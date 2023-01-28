快訊

台中21歲女除夕夜猝死 遭飼養法鬥、獒犬等5寵物狗啃食遺體

紐西蘭奧克蘭創紀錄暴雨襲擊至少2死 機場淹水成泳池千名旅客受困

「我希望我錯了」！ 美空軍上將預測美中兩國將在2025年交戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾傳一坪95萬天價交易 高雄HH屋主57萬平轉出售

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄HH 取自google
高雄HH 取自google

高雄美術館特區指標豪宅「高雄HH」，睽違一年再傳交易。實價揭露，2022年11月，15樓戶以總價7,940萬元，每坪單價57.4萬元成交，登上2022年高雄五大成屋豪宅亞軍，不過資料顯示原屋主持有約3年，以平轉售出，帳面未獲利。

實價登錄「高雄HH」在2021年16樓兩戶以一坪65萬成交，直追高雄單價最貴豪宅「國硯」一坪68萬元，稍後更傳出頂樓26樓以一坪95萬元成交，號稱南台灣最貴豪宅，不過實價資料並未揭露。

另外，位於鳥松區澄清湖第一排的景觀豪宅「景中泱」，同樣時隔兩年多再傳捷報，2022年5月7樓戶以總價7,100萬元，單價52.6萬元成交，讓該社區也躋身2022年高雄5大豪宅第五名。

根據台灣房屋集團趨勢中心彙整，高雄2022年前五大成屋豪宅，冠軍由農十六特區指標豪宅「京城天贊」以每坪63萬元蟬聯，同樣位於美術館特區由豪宅建商皇苑建設出品的「皇苑世紀館」，以54.2萬元拿下第三名頭銜。

高雄農十六特區指標豪宅京城天贊 圖/台灣房屋
高雄農十六特區指標豪宅京城天贊 圖/台灣房屋

另外，亞灣區的「遠雄THE ONE」，以每坪52.8萬元，位居第四。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，高雄豪宅市場交易量與中北部相比表現較溫和，少數個案幾乎是一年、二年一賣，在價格上，五大豪宅中僅一案站上6字頭，不算亮眼。分布區段也不再由美術館、農十六特區專美於前，包括亞灣區及鳥松區皆有豪宅入榜。

他表示，此現象凸顯出只要地段機能佳、具景觀優勢或是具備優質生活圈氣息，加上是口碑建商出品，即便非坐落豪宅特區內，單一優質產品同樣能受高端客層青睞創價出線。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

豪宅 實價登錄

延伸閱讀

高雄武廟商圈 增值性強

專家帶路／高雄武廟商圈建設題材發酵 房價具支撐力

楠梓仁壽宮主委求「賴總統」致匾 賴清德鼓掌笑回應

賴清德南下高雄祈福 陳其邁：未來台灣需要他繼續領導

相關新聞

AI藝術革命正在台灣開展 結果跟你想的不一樣

「已經沒有畫可以換了。」現場導覽人員說，賣得非常好。就在農曆年假期，一場AI藝術革命在北台灣淡水上演。AI藝術所能呈現的...

高雄捷運小港林園線行經三大產業園區 將規畫社會住宅

高雄市政府農曆年前陸續完成捷運小港林園線軌道及機電工程發包，朝民國119年完工通車目標前進。捷運局表示，此線行經臨海、林...

2022豪宅王出列 高雄豪宅王由「京城天贊」蟬連

台灣房屋集團趨勢中心彙整2022年高雄、台南二都豪宅王，分別是京城建設、單坪售價63萬的「京城天贊」與盛富建設、奇美建設...

台南最貴成屋豪宅爆黑馬 仁德區超越市區

台灣房屋統計台南2022年五大成屋豪宅榜單，冠軍意外花落仁德區的「森景澤」，該社區去年11月頂樓戶的最新交易，以每坪43...

曾傳一坪95萬天價交易 高雄HH屋主57萬平轉出售

高雄美術館特區指標豪宅「高雄HH」，睽違一年再傳交易。實價揭露，2022年11月，15樓戶以總價7,940萬元，每坪單價...

國際商港水岸觀光愈來愈熱鬧 國人休閒更多元

政府推動「向海致敬」，近幾年積極在國際商港發展水岸觀光，港口不但愈來愈熱鬧，也提供國人休憩旅遊更多選擇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。