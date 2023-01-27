疫後觀光漸復甦 觀光局今年依四季擬吸客策略

疫後國際觀光逐漸復甦，交通部設定今年來台旅客目標人次要達600萬，為吸引各國旅客來台，交通部觀光局今年擬定四季不同的宣傳主題，今年第1季主打的就是台灣燈會，來台旅客鎖定東北亞、東南亞客源市場，另外，觀光局也正在研擬吸引國際觀光客來台的促銷方案，將針對自由行、團客推出不同的優惠，以吸引不同客群。

交通部觀光局長張錫聰表示，睽違23年，台灣燈會今年重回台北市舉辦，這也是疫後台灣首場大型活動，去年下半年觀光局就透過駐外辦事處和網路平台，向全世界宣傳台灣燈會，加上台灣已在去年10月中旬開放邊境，有不少外籍旅客表示有意來台旅遊，在主燈和小提燈造型發表後，即展開另一波的國際宣傳，希望活動期間能吸引10萬國際旅客參加。

2023台灣燈會將於2月5日起至2月19日於台北市主辦，今年主燈展場在國父紀念館，但松菸文創園區、信義商圈、台北101和東區商圈，都是燈會展場的範圍，整個面積有150公頃，花燈作品將會佈滿高樓建築和城市巷弄間。

張錫聰指出，今年第1季就會推動針對國際旅客的促銷方案，待交通部呈報行政院獲核定後，會對外公布方案細節，以利業者參考。他表示，現在各國都在搶國際旅客，本次會設計一些促銷獎勵方案，讓本來不想來台灣旅遊的旅客改變心意。

至於促銷方案內容，張錫聰表示，除了現行就有推廣的部分以外，考量有些國家因為通膨、航班等因素，以日本為例，因為日幣貶值民眾出國相對保守，現在國際旅客不是考慮哪裡安不安全，而是預算夠不夠，因此會分析各種情形，針對艱困地區進行加碼及設計促銷及獎勵方案。

除了第1季規劃主打台灣燈會來吸引各主要客源市場逐步回流台灣外，觀光局第2季則規劃主打「夏至235」的活動，第3季則是推廣台灣美食展，第4季則有自行車和溫泉觀光祭，希望在中央與地方共同合作、推廣下，吸引更多旅客來台，為台灣觀光相關產業帶來商機。