「彌勒佛對我笑」 四兄弟集資刮出100萬元

台中市大里區的「 好事多彩券行」店內供奉著一尊曾經中過獎的客人送來的彌勒佛，一名年約40歲男性來到店內，看到店裡的彌勒佛對著他笑，於是決定在這家店購買與其他三個兄弟集資的整本「2000萬超級紅包」，隔天開心的報喜說刮中100萬元，中獎人表示，因為這尊彌勒佛的微笑，讓他很有信心，果真幸運刮出大獎。

台彩公司表示，「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。截至25日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士休旅車、173個100萬元。

除了台中市大里區這名百萬得主，新北市瑞芳區的「 金錢櫃公益彩券行 」也賣出一張百萬大獎，業者說，幸運刮中100萬元的是對50多歲的夫妻，當天兩人來到店裡，店內飼養的柴犬「威力」突然汪汪汪叫了好幾聲，夫妻覺得聽起來就像是旺旺旺，於是指名要買「2000萬超級紅包」，挑選過程中「威力」不斷的汪汪叫，彷彿不斷為他們加油，沒想到真的幸運刮中100萬元，夫妻開心直呼：果真是名副其實的柴（財）犬。

此外，新北市新莊區的「財神旺旺來彩券行 」則出現一群集資中獎的上班族。彩券行葉小姐說，當天晚上約10時，7名剛參加完公司春酒活動的年輕男女來到店裡，其中一名女同事在春酒摸彩遊戲中了1000元，大家心想趁著運氣好，再集資1000元到彩券行試手氣，挑了一張「2000萬超級紅包」，好運氣的女同事在大家集氣加油吶喊中，真的幸運刮出百萬獎項。一群人開心表示，要把這筆獎金存起來，好好規畫一起去旅行。