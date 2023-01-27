特斯拉台系鏈拉高產能 衝業績

特斯拉執行長馬斯克透露該公司今年有生產200萬輛車的潛力，超出先前預估，因應特斯拉需求，台灣相關供應鏈全面動起來，包括群創、貿聯-KY、東陽、英利-KY、和大等協力廠都將擴大產量，喜迎大單。

群創瞄準智慧車用駕駛艙市場，具備整合式座艙顯示系統開發能力，是特斯拉讓電動車達到人機介面高度整合的關鍵供應商。

群創預告，近年車用營收占比以幾近倍數的速度增長，今年經營策略目標定位「不只是面板」（more than panel），並結合子公司CarUX擴大車用事業能量，持續精進車載顯示解決方案，在大尺寸、曲面、異形尋求創新突破。

貿聯是特拉電源管理線束主力供應商，現階段來自電動車相關產品出貨持續增長，公司看好電動車、資料中心與工業產品等是長期成長動能。

東陽今年起將開始出貨特斯拉，隨著特斯拉降價，東陽新廠與新客戶的效益相當樂觀。英利今年增加資本支出，擴增產線，以因應電動車相關部件需求。和大為各大電動車廠減速機構供應商，該公司大埔美五廠正在興建中，預估明年底完工，衝刺出貨。