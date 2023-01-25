《山椒魚來了》首創登山口售票 獲粉絲及山友熱情支持

「MIT台灣誌」製作人麥覺明花17年拍攝紀錄片《山椒魚來了》，將於2月10日全台上映，

團隊今(25)日來到台中大坑9號步道，舉辦別開生面的登山口售票活動，吸引來自全台各地的粉絲及山友們大排長龍搶著購票，並與麥導合影，大家相約電影院見。

《山椒魚來了》電影展開「全臺北中南登山口售票」活動，今天上午開拔到台中的大坑9號登山口。這項國內電影界的創舉，稍早已陸續在新北市觀音山硬漢嶺、台北市象山、新竹飛鳳山及高雄柴山等地的登山口舉行，現場累計售出逾1,200張電影票。

麥覺明曾以「MIT台灣誌」獲得多座金鐘獎肯定，長期關注山林跟生態議題的他，曾推出紀錄片「黑熊來了」，獲得超過千萬票房。這次推出新紀錄片「山椒魚來了」，則是記錄台灣特有種山椒魚的調查研究。

「臺灣特有種山椒魚，第一次爬上大銀幕！」麥覺明說，雲霧深鎖的臺灣山區，有一種舉步輕緩、相貌奇特的小動物，牠們出現在億萬年前的地球上，看過恐龍稱霸地球，甚至經歷了恐龍大滅絕、人類誕生。

麥覺明指出，臺灣面積不大，但在經過長時間的演化後，島上竟然有5種特有種的山椒魚，牠們生活在中、高海拔的山區；而多高山的臺灣，成為全世界山椒魚分布的最南界，也是唯一分布在亞熱帶的小鯢屬族群，生態義意相當重大。

麥覺明的電影鏡頭走入臺灣山林，歷時17年用文字和影像記錄長年奔闖在山之巔、水之湄的臺灣山林真英雄～山椒魚研究人員，將他們長年山裡來、水裡去的寂寞身影，製作成為色彩豐富、生命摯熱的文字和影像，讓不同年代、卻同樣來去山林的記錄者，看見前人的戮力以赴。

《山椒魚來了》由歌手伍佰擔任電影敍事，陳昇為電影編曲及演唱。麥覺明指出，團隊一開始想說，歌手伍佰跟山椒魚都是台灣特有種才提出邀請，沒想到伍佰很快答應獻聲，也送出首次當電影旁白的經驗。

麥覺明表示，由於「MIT台灣誌」停播，加上《山椒魚來了》沒有進行募資，整個電影的製作過程耗費鉅資，讓他第一次有想抵押房子來籌錢的感覺。還好團隊關心台灣生態環境議題的初心，獲得緯創人文基金會與天來文化藝術基金會的認同與全力贊助，終於讓這部電影得以順利完成及上映。

另外，影片也獲得不少知名企業、機關團體及學校包場支持，包括華南金控、緯創集團、系統電子、米其林輪胎、群創光電、IBM、西門子登山社等，累計包場已超過50場次，反應熱烈。