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屏東男子過年靠「這招」刮中百萬大獎

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣一名中年男子過年靠「這招」刮中百萬大獎，直呼「心誠則靈，有拜有保庇」。圖／彩券行提供
屏東縣一名中年男子過年靠「這招」刮中百萬大獎，直呼「心誠則靈，有拜有保庇」。圖／彩券行提供

屏東一名年約50歲的中年男子，在春節到彩券行購買「2000萬超級紅包刮刮樂，依循店內特殊求財儀式，誠心拜完店內供奉的財神爺，拿取放置於彌勒佛身上的硬幣後，如願刮中百萬大獎；店員謝亞宸表示，許多人聽聞中獎消息，紛紛到店外等開門，年節生意多5成。

台灣彩券公司今年推出新春限定商品「2000萬超級紅包」，包括7個頭獎2000萬元，10個二獎「200萬元加賓士休旅車」，850個三獎100萬元，截至1月23日已經刮出150位幸運兒，分別是1位頭獎、2位二獎、147個三獎，本月屏東再添一名中獎者，他依循店內特殊求財儀式，刮中百萬。

「我也是很意外，一次就三聖筊。」彩券行店員謝亞宸表示，開店前夢到一位在百合花中的財神爺，因緣際會下從廟裡請回店內供奉，去年12月底開出「今彩539」800萬大獎，本月是第2次中獎。

他說，財神爺下方還有供奉一尊彌勒佛，客人會放硬幣在彌勒佛身上，再交換拿下另一個硬幣玩刮刮樂，中年男子依照步驟果真中獎，直呼「心誠則靈，有拜有保庇」。

屏東縣一名中年男子過年靠「這招」刮中百萬大獎，直呼「心誠則靈，有拜有保庇」。圖／彩券行提供
屏東縣一名中年男子過年靠「這招」刮中百萬大獎，直呼「心誠則靈，有拜有保庇」。圖／彩券行提供

彩券行 刮刮樂 紅包

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