太旺了！嘉義市888彩券行連4年春節民眾刮出百萬大獎
嘉義市新民路上888彩券行連續4年春節都刮出百萬大獎，今年更在大年初一晚上就拿下好彩頭，一名民眾現場買「2000萬超級紅包」刮刮樂，立即刮出100萬元大獎，在場民眾歡呼直呼好幸運，四連莊刮出百萬大獎，也讓民眾直呼這家彩券行真的很旺，要再來去拚百萬大獎。
888彩券行業者表示，今年幸運刮中百萬大獎得主，是在大年初一晚上7點左右前來選購「2000萬超級紅包」刮刮樂，並在現場刮中100萬大獎，現場民眾都替這位幸運者鼓掌賀恭喜。
春節熱門的「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元，截至1月22日已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士休旅車、132個100萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言