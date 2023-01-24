太旺了！嘉義市888彩券行連4年春節民眾刮出百萬大獎

嘉義市新民路上888彩券行連續4年春節都刮出百萬大獎，今年更在大年初一晚上就拿下好彩頭，一名民眾現場買「2000萬超級紅包」刮刮樂，立即刮出100萬元大獎，在場民眾歡呼直呼好幸運，四連莊刮出百萬大獎，也讓民眾直呼這家彩券行真的很旺，要再來去拚百萬大獎。

888彩券行業者表示，今年幸運刮中百萬大獎得主，是在大年初一晚上7點左右前來選購「2000萬超級紅包」刮刮樂，並在現場刮中100萬大獎，現場民眾都替這位幸運者鼓掌賀恭喜。