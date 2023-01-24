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太旺了！嘉義市888彩券行連4年春節民眾刮出百萬大獎

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義市新民路上888彩券行大年初一晚上一名民眾現場買「2000萬超級紅包」刮刮樂，立即刮出100萬元大獎。圖／讀者提供
嘉義市新民路上888彩券行大年初一晚上一名民眾現場買「2000萬超級紅包」刮刮樂，立即刮出100萬元大獎。圖／讀者提供

嘉義市新民路上888彩券行連續4年春節都刮出百萬大獎，今年更在大年初一晚上就拿下好彩頭，一名民眾現場買「2000萬超級紅包刮刮樂，立即刮出100萬元大獎，在場民眾歡呼直呼好幸運，四連莊刮出百萬大獎，也讓民眾直呼這家彩券行真的很旺，要再來去拚百萬大獎。

888彩券行業者表示，今年幸運刮中百萬大獎得主，是在大年初一晚上7點左右前來選購「2000萬超級紅包」刮刮樂，並在現場刮中100萬大獎，現場民眾都替這位幸運者鼓掌賀恭喜。

春節熱門的「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元，截至1月22日已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士休旅車、132個100萬元。

嘉義市新民路上888彩券行大年初一晚上一名民眾現場買「2000萬超級紅包」刮刮樂，立即刮出100萬元大獎。圖／讀者提供
嘉義市新民路上888彩券行大年初一晚上一名民眾現場買「2000萬超級紅包」刮刮樂，立即刮出100萬元大獎。圖／讀者提供
嘉義市新民路888彩券行已連續4年春節都有民眾刮中百萬大獎。圖／讀者提供
嘉義市新民路888彩券行已連續4年春節都有民眾刮中百萬大獎。圖／讀者提供
嘉義市新民路888彩券行已連續4年春節都有民眾刮中百萬大獎。圖／讀者提供
嘉義市新民路888彩券行已連續4年春節都有民眾刮中百萬大獎。圖／讀者提供

彩券行 紅包 刮刮樂

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